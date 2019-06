Serra Ferrer: "Catalán se metió donde no debía"

Serra Ferrer pasó anoche por los micrófonos de los programas nocturnos radiofónicos tras su comparecencia en rueda de prensa para anunciar los motivos de su marcha de la vicepresidencia deportiva del Real Betis.

"Me duele romper el vínculo con el beticismo, estoy dolido" declaró que "en algunos momentos me sentí humillado" por las actuaciones de Catalán "que se metió en cosas que no debía", el presidente "se portó mejor", "siempre he tenido buen feeling". Serra Ferrer tenía dos años más de contrato y"quería seguir pero me han invitado a salir".

Además "yo no decidí solo echar a Setién, el beticismo no estaba contento" muestra Serra Ferrer que reconoció que "no se ha sacado todo el partido a la gran plantilla". Antes de su marcha, el balear tuvo "el primer contacto con Rubi" y explicó lo que significa el Betis.

Serra no descarta volver a la entidad verdiblanca: "No cierro puertas. Mi vida, desde que se cruzó el Betis hace 25 años, siempre le he tenido un cariño muy grande. Si vuelve a aparecer esta posibilidad, lo que me ofrecen es de mi agrado y puedo colaborar€".