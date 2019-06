Vinculan a Lainez con la Lazio

Según apuntan desde Italia, la Lazio estaría siguiendo muy de cerca al joven centrocampista bético Diego Lainez. La entidad romana habría puesto sus miras en la contratación del mexicano y estaría estudiando realizar una oferta al Real Betis.

Es el medio transalpino Il Messagero de Roma el que hace eco del interés. El futbolista es muy del gusto del entrenador 'lazial', Simone Inzaghi, que habría recomendado al director deportivo del club italiano su fichaje.

El atacante llegó al Betis procedente del América por una cifra de 14 millones de euros y se ha hecho un cartel en Europa a pesar de su corta edad, tan sólo 19 años. Ya, su anterior club, habría pedido la cesión al cuadro verdiblanco de Lainez de cara a la próxima campaña, oferta rechazada por el propio jugador que se ve triunfado en Europa.

El contrato firmado el pasado mercado de invierno une al azteca con el Real Betis hasta el año 2024, con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros, una cifra muy lejana a la que estaría dispuesto a pagar la Lazio.

Su nuevo entrenador, Rubi, fue preguntado por sus planes con Diego de cara al próximo curso, a lo que contestó: "No lo conocía hasta que llegó al Betis, pero espero que se quede porque me encanta valorizar talentos como este".