Pezzella no sabe nada aún del Nápoles

Propiedad hasta 2022 de la Fiorentina, que ejecutó el pasado verano la opción de compra (de 10 millones de euros) incluida en el contrato de cesión con el Betis, Germán Pezzella (27) se ha adaptado perfectamente a la Serie A, afianzado en la capitanía 'viola' y en la selección argentina, con la que disputa actualmente la Copa América.

Ya tras su primer año en Italia, la regularidad del de Bahía Blanca y su pasaporte transalpino atrajo a varios clubes pudientes del Calcio, especialmente el Inter, una tesitura que se repite ahora.

De esta forma, Pezzella aparece como uno de los centrales que más gusta al Nápoles para suplir a Albiol, que volverá a España salvo sorpresa ante la insistencia de Valencia y Villarreal por reclutarlo. El ex de River Plate está tasado en 20-25 kilos por la 'Fiore', pero lo cierto es que todavía no hay movimientos.

Lo confiesa el agente del italo-argentino, Martín Guastadisegno: "El Nápoles todavía no ha contactado conmigo. Tengo una hermosa relación con Cristiano Giuntoli (director deportivo de los partenopeos), pero, por ahora, no me ha llamado. Ahora estoy aquí en Suramérica, así que veremos cuando vaya a Italia".