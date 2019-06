Diego Lainez, entre los cien candidatos al Golden Boy

Diego Lainez es uno de los jóvenes con mayor proyección del panorama futbolístico. El Betis tuvo que pelar con el Ajax para hacerse con él, y ya se sabe que el conjunto holandés tiene un equipo de captación muy bien dotado.

El mexicano no ha brillado durante sus seis primeros meses como verdiblanco, pero eso no quita para que se le considere una apuesta de futuro que aún puede dar mucho a la entidad de La Palmera. Tal es su proyección que Tuttosport lo incluye en su lista de candidatos a ser nombrado Golden Boy, el premio que reconoce al mejor jugador sub 21 de Europa.

Lainez es el único jugador del Betis en la selecta lista del medio italiano. Entre los jugadores de LaLiga que aparecen figuran Brahim, Vinicius, Riqui Puig, Cucho Hernández, Morlanes, Kan In Lee, Lunin o Fran Beltrán.

La lista de favoritos la encabeza Mathis De Ligt, defensa del Ajax por el que se pelean todos los grandes del Viejo Continente. Jugadores como Jadon Sancho, Joao Felix o Havertz intentarán desbancar al central holandés.

Candidatos al Golden Boy:

1) Yacine ADLI (Burdeos)

2) Domenico Roberto ALBERICO (Hoffenheim)

3) Ethan Kwame Colm Raymond AMPADU (Chelsea)

4) Adilson Abreu de Almeida ANGEL GOMES (Manchester United)

5) Alessandro BASTONI (Inter)

6) Keanan BENNETTS (Mönchengladbach)

7) Indy Zeb Pepe BOONEN (Oostende)

8) Abdelkader BRAHIM DIAZ (Real Madrid)

9) Rhian Joel BREWSTER (Liverpool)

10) Lazar CAREVIC (Barcelona)

11) Davide CASTELLI (Villarreal)

12) Tahith CHONG (Manchester United)

13) David COLINA (Mónaco)

14) Michaël CUISANCE (Mönchengladbach)

15) Hannes DELCROIX (Anderlecht)

16) Matthijs DE LIGT (Ajax)

17) Moussa DIABY (Leverkusen)

18) Krépin DIATTA (Brujas)

19) José Teixeira DIOGO DALOT (Manchester United)

20) Lucas DIOGO QUEIRÓS (Porto)

21) Gianluigi DONNARUMMA (Milan)

22) Jurgen EKKELENKAMP (Ajax)

23) Ibrahim Morris FLORENTINO LUÍS (Benfica)

24) Philip Walter FODEN (Manchester City)

25) Francisco José Peinado FRAN BELTRÁN (Celta)

26) Benjamín Antonio GARRÉ (Manchester City)

27) Carvalho GEDSON FERNANDES (Benfica)

28) Lutsharel GEERTRUIDA (Feyenoord)

29) Willem Davnis Louis Didier GEUBBELS (Mónaco)

30) Morgan Anthony GIBBS-WHITE (Wolverhampton)

31) Charlie Ian GILMOUR (Arsenal)

32) Lorenzo José GONZALEZ (Manchester City)

33) Amine Ferid GOUIRI (Lyon)

34) Kamil GRABARA (Liverpool)

35) Addji Keaninkin Marc-Israel GUEHI (Chelsea)

36) Mattéo Olié GUENDOUZI (Arsenal)

37) Erling Braut HÅLAND (Salzburgo)

38) Kai HAVERTZ (Leverkusen)

39) Juan Camilo Suarez HERNANDEZ (Watford)

40) Callum James HUDSON-ODOI (Chelsea)

41) Alexander ISAK (Real Sociedad)

42) Victor Christoffer JENSEN (Ajax)

43) Siqueira JOÃO FÉLIX (Benfica)

44) João Pedro Neves Filipe JOTA (Benfica)

45) Dejan JOVELJIC (Estrella Roja)

46) Boubacar KAMARA (Marsella)

47) Moise Bioty KEAN (Juventus)

48) Justin KLUIVERT (Roma)

49) Sékou KOITA (Wolfsberger)

50) Alban LAFONT (Fiorentina)

51) Diego Leyva LAINEZ (Betis)

52) Da Cunha LEANDRO FERNANDES (Juventus)

53) Kang-in LEE (Valencia)

54) Andrij Oleksijovyc LUNIN (Real Madrid)

55) Arne MAIER (Hertha Berlín)

56) Manuel Ariño MORLANES (Villarreal)

57) Jaqueson Ferreira dos Santos MAURO JÚNIOR (PSV)

58) Jordi Queralt MBOULA (Mónaco)

59) Geremias MÉSAQUE DJÚ (West Ham)

60) Mason Tony MOUNT (Chelsea)

61) Patricio NEHUÉN PÉREZ (Atlético)

62) Reiss Luke NELSON (Arsenal)

63) Edward Keddar NKETIAH (Arsenal)

64) Stanley Pierre NSOKI (PSG)

65) Tashan OAKLEY-BOOTHE (Tottenham)

66) Abdülkadir ÖMÜR (Trabzonspor)

67) Paulo Henrique Sampaio Filho PAULINHO (Leverkusen)

68) Strahinja PAVLOVIC (Partizan)

69) Pietro PELLEGRI (Mónaco)

70) Luca PELLEGRINI (Roma)

71) Andrea PINAMONTI (Inter)

72) Alessandro PLIZZARI (Milan)

73) Domingos QUINA (Watford)

74) Alexandre da Conceição RAFAEL LEÃO (Lille)

75) Ricard Martí RIQUI PUIG (Barcelona)

76) Silva de Goes RODRYGO (Real Madrid)

77) Maximiliano Samuel ROMERO (PSV)

78) Jason Malik SANCHO (Dortmund)

79) Malang SARR (Niza)

80) Gianluca SCAMACCA (Sassuolo)

81) Nicolás Javier SCHIAPPACASSE (Parma)

82) Luis Fernando Lucumí SINISTERRA (Feyenoord)

83) Oliver William SKIPP (Tottenham)

84) Boubakary SOUMARÉ (Lille)

85) Antonis STERGIAKIS (Slavia Sofia)

86) Dujon Henriques STERLING (Chelsea)

87) Mile SVILAR (Benfica)

88) Moussa SYLLA (Mónaco)

89) Sandro TONALI (Brescia)

90) Hamed Junior TRAORÉ (Juventus)

91) Ikouwem UDO UTIN (Maccabi Haifa)

92) José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR (Real Madrid)

93) Dusan VLAHOVIC (Fiorentina)

94) Sebastian WALUKIEWICZ (Cagliari)

95) Timothy Tarpeh WEAH (PSG)

96) Joseph George WILLOCK (Arsenal)

97) Benjamin WOODBURN (Liverpool)

98) Dan-Axel ZAGADOU (Borussia Dortmund)

99) Nicolò ZANIOLO (Roma)

100) José ZÉ GOMES (Benfica)