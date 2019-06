Sin Serra, la apertura de las fronteras

Serra Ferrer es ya historia, del Betis y en el Betis, puesto que el de Sa Pobla se ha ganado por méritos propios ser considerado uno de los mejores entrenadores de los más de cien años de vida del club (el que le hizo ganar su último título y el que le llevó por primera y única vez a la Champions League), así como uno de sus gestores más queridos. Bajo su auspicio, ejerciendo como director deportivo a todos los efectos, los verdiblancos han vuelto a jugar competiciones europeas, amén de ver enriquecida considerablemente su plantilla con futbolistas de gran nivel, algunos de los cuales podrían dejar decenas de millones de euros en sus arcas muy pronto.

El otrora vicepresidente deportivo impuso una norma con la que estuvieron de acuerdo tanto el entrenador, Quique Setién, como sus dos colaboradores directos en la comisión ejecutiva, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Así, el Betis se ha lanzado en estos dos años de manera prioritaria a por jugadores que conocieran LaLiga y, en su defecto, que manejaran el idioma, siempre con el fin de acelerar su adaptación y, en la medida de lo posible, buscar el rendimiento inmediato. Por tanto, la inmensa mayoría de las caras nuevas que aterrizaron en Heliópolis desde el verano de 2017 no extrañaban la competición (17 de 22) o, al menos, manejaban el castellano (el mismo porcentaje).

Únicamente Boudebouz, William Carvalho, Emerson, Lainez y Lo Celso llegaban a un país desconocido, al menos en lo que a ejercer su profesión se refiere, aunque el mexicano y el argentino sí tienen el español como lengua materna. El franco-argelino, el luso-angoleño, el brasileño, su compatriota Sidnei y el japonés Takashi Inui componen el póquer de foráneos no hispano-parlantes, pero el central ya había militado en Deportivo y Espanyol, al tiempo que el atacante provenía del Eibar y acabó la pasada campaña cedido en el Alavés.

El grueso de los que ficharon por el Betis (16) con Serra al mando, más el primero de la 18/19 (Juanmi) habían desarrollado su labor en LaLiga previamente y/o hablaban de manera fluida el castellano: Bartra, Camarasa, Tello, Sergio León, Guardado, Feddal, Javi García, Jordi Amat, Campbell, Barragán, Sidnei, Pau López, Joel, Canales, Inui y Jesé.

A partir de este verano, la planificación cambiará. Y no solamente por el hecho de que ya no esté el balear al frente, sino también por la introducción de otros parámetros. Por ejemplo, Rubi, nuevo técnico, está de acuerdo con que los filtros del idioma y el conocimiento de la competición sean prioritarios. Como resulta obvio, no se eliminarán por completo de la ecuación, si bien se van a abrir las fronteras a la hora de abordar un proceso de selección que, para determinados puestos, presentaba demasiadas limitaciones.

Pasó en el último mercado invernal, cuando la nómina de futuribles para la vanguardia se constreñía demasiado por las exigencias linguísticas y de antecedentes, por lo que se optó a última hora por abrir el abanico, aunque ya fue tarde. Cunha, Milik o Mitrovic fueron sondeados sin éxitos, por lo que las ansias verdiblancas de gol hubieron de conformarse con un Jesé Rodríguez que cumplía con el perfil, pero que no hizo lo propio con las expectativas realizadoras.

Juanmi ha inaugurado la lista de incorporaciones para la temporada 19/20, aunque los dirigentes béticos, con López Catalán a la cabeza, negocian estos días con el Fulham por el artillero serbio, que arribaría a la capital hispalense sin manejar el español ni haber integrado antes una de las disciplinas de los conjuntos de su Liga. Y no será el único movimiento en este sentido, sino que, según ha podido conocer este periódico, la hoja de ruta a partir de este momento marca la búsqueda de refuerzos que potencien el equipo en todas las demarcaciones donde se detectaron carencias o lagunas, sin una especial atención al carnet de identidad del interesado.

El producto nacional no se desdeñará ni mucho menos, como demuestra el acuerdo con Álex Moreno (a falta de convencer al Rayo Vallecano de que baje sus pretensiones, cercanas por ahora a una cláusula de rescisión que marca 18 millones de euros), pero ya no existirán unos marcos tan férreos dentro del proceso de casting.

El dominio de varios idiomas en el cuerpo técnico que encabeza Joan Francesc Ferrer, la firme convicción de implementar este apartado en el curriculum de los nuevos integrantes de la secretaría técnica y la presencia en el vestuario de varios angloparlantes, lusoparlantes y francoparlantes, entienden en la Avenida de La Palmera, facilitarán el acoplamiento de los jugadores que lleguen bajo la nueva fórmula. Además, Bartra e Inui se defienden en alemán, especialmente el ex culé.

Los nuevos parámetros de la planificación están ya en conocimiento de la mayoría de agencias de representación, por lo que ofrecimientos otrora aparcados o directamente omitidos se empiezan a tener en consideración, amén de realizarse seguimientos a torneos, clubes y futbolistas que antes, simplemente, estaban subrayados por su interés o calidad, pero que no eran relevantes en la agenda que manejaba Lorenzo Serra Ferrer.