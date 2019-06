"Lo mejor de Mitrovic está por llegar"

Nadie mejor que Slavisa Jokanovic (Novi Sad, 1968) para describir a su compatriota Aleksandar Mitrovic, principal objetivo del Betis en este mercado estival para reforzar su vanguardia. ESTADIO Deportivo localiza al otrora mediocentro y ahora entrenador el día en que cierra su fichaje por el Al Gharafa qatarí hasta 2021, lo cual no es óbice para dedicar un rato a este diario desde su domicilio en Madrid -tiene la doble nacionalidad, fruto de su paso como jugador por Oviedo, Tenerife, Deportivo y Ciudad de Murcia, con el que se retiró-. "Tenía mucha clase, mucha personalidad. Me lo quise llevar al Atlético de Madrid, pero no pudo ser", explica un Radomir Antic que entendía que su colega puede dar una mejor visión del artillero: "Lo he visto mucho con Serbia y con el Fulham, pero Slavisa lo ha tenido a sus órdenes. Él lo llevó a Londres. Habla con él de mi parte, que no te pondrá problemas".

Dicho y hecho. El que fuera máximo responsable técnico de los 'Cottagers' desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2018 pidió a Mitrovic hace ahora año y medio con el fin de afianzar el retorno a la Premier League. Doce goles en veinte partidos convencieron a todos, por lo que el club más antiguo de la capital inglesa desembolsó el pasado verano 24,7 millones de euros al cambio para quedarse en propiedad con el ariete serbio, que se quedó en la siguiente ventana pese a los golosos 'cantos de sirena' procedentes de China. Ahora, ya sin la conexión balcánica y con el Fulham de nuevo en la Championship, parece el momento ideal para hacer al de Smederevo debutar en LaLiga, aunque no será fácil.

"Si quieres un Mercedes, tienes que rascarte el bolsillo. Si no, puedes apañarte con un Fiat Punto, que siempre será más barato", bromea Jokanovic, que se deshace en elogios hacia 'Mitro': "Es muy buen tipo, un gran profesional y un chico muy querido en el vestuario. En España, su gran hándicap sería el idioma, pero le ocurrió igual en la Premier con el inglés, que ya domina, y tardó poco en hacerse el líder del equipo. Tiene apariencia de ogro por su corpulencia, aunque es un tipo humilde y noble".

No hace falta que se le pida una comparación. 'Perro viejo' de la profesión, el míster serbio atisba similitudes con Maxi Gómez. "Está claro que no es Cristiano Ronaldo, pero me recuerda un poco al uruguayo del Celta. Se trata de un rematador, un goleador nato que crece en cuanto se acerca al área. Protege bien la pelota y te da muchas cosas en la estrategia, faceta para la que es perfecto. Es capaz de anotar de córner o falta, otras veces sin elaborar demasiado... Descolgarse a las bandas o venir a recibir al centro del campo no es su fuerte, si bien me parece el '9' ideal para un equipo que domine los partidos", añade Slavisa.

Y aclara en seguida el serbio: "Sé que el Betis se ha distinguido estos dos años por tener mucho la posesión, pero no es tanto eso sino saber llevar la pelota al área contraria. Y, en equipos que mandan y llegan mucho, veo a Mitrovic siendo muy importante. Es ideal para alimentarlo con centros por fuera, pero también para elaborar por dentro, porque protege muy bien y abre a las bandas para cambiar los ataques. En definitiva, no es un jugador rápido, digamos que eso no es su fuerte, aunque sí piensa rápido y ejecuta a la misma velocidad. Tampoco es lento, porque en el área sorprende; va genial por alto, se gira y finaliza con las dos piernas. Es muy listo, como digo ideal para un técnico que aproveche la estrategia... y tengo entendido que el nuevo del Betis lo es".

Avisa con conocimiento de causa el de Novi Sad de que, pese al descenso del Fulham, no será sencillo ni barato sacarlo de Craven Cottage, porque "es un delantero de 20 millones mínimo; habrá que convencerles a golpe de talonario, porque allí hay mucho dinero y él es importante en el equipo, que pagó un 'pastón' por él", si bien está seguro de que la inversión merecería la pena: "Sin lugar a dudas, con 24 años, aún le queda explotar. Se fue muy joven del Partizán y ha estado en clubes de varios países diferentes. Por ejemplo, recuerdo que, en mi etapa de jugador, di mi mejor rendimiento a partir de los 24-25. Y Aleksandar tiene mucho fútbol por delante. Lo mejor de Mitrovic está todavía por llegar, pues presenta una gran progresión y es ambicioso. Su futuro es ilusionante y no está escrito".

Para finalizar su charla con este diario, Slavisa Jokanovic cambia el tono para rebatir las dudas que podría despertar el físico de su paisano con un razonamiento demoledor: "Esto es fútbol, no una pasarela de moda. Bajo mi forma de entenderlo, los jugadores buenos pueden jugar donde sea, por lo que estoy seguro de que se adaptaría bien a LaLiga. Da igual si eres joven o viejo, alto o bajo, flaco o gordo... Yo distingo entre buenos y malos, y 'Mitro' es uno muy bueno. No es pesado; sus kilos son pura fibra. Es una fuerza de la naturaleza que lo tiene todo para triunfar".