Haro: "Le digo a Lorenzo que esta es su casa"

Las puertas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol se volvían a abrir para recibir a los medios de comunicación. Tras la presentación de Rubi, Ángel Haro y López Catalán saldrían a explicar el nuevo organigrama de la parcela deportiva bética tras la salida de Lorenzo Serra Ferrer.

Antes de que se abriera el turno de preguntas, ambos dirigentes tuvieron tiempo para expresar calmadamente las decisiones que se han tomado en las últimas horas en la cúpula verdiblanca.

Ángel Haro se mostraba firme con respecto a la decisión tomada: "El cambio era absolutamente necesario. No tiene nada que ver con el personalismo. No se ha juzgado a la persona. Se trata de un cambio en la forma de hacer las cosas y no de las personas. No se ha querido forzar la salida de Lorenzo. Le hemos explicado el modelo y la importancia que seguiría teniendo. Nuestro único interés es el Betis. Entendíamos que podía gustarle o no a Lorenzo y que había un riesgo, remoto, de que saliera. Sabíamos que sería muy impopular, pero nos mueve el interés del Betis. Es una decisión consensuada, respaldada por el resto de miembros del consejo. Como presidente ratifico que había razones para cambiar la forma de hacer las cosas en el área deportiva. Estamos convencidos de que la decisión era y es lo mejor para el Betis".

Posteriormente pasó a desmenuzar los motivos por los que se reestructura el área deportiva del Betis: "En el área deportiva hay cuatro bloques: secretaría técnica y área de scouting; primer equipo; cantera y área médica. A esto hay que añadir las relaciones con otras áreas del club (legal y financiero), intermediarios y otros clubes. El motivo del cambio es que el área deportiva funcionaba de forma piramidal y todo pasaba por la misma persona, creándose un embudo".

En la secretaría técnica hizo especial hincapié: "Secretaría técnica: Visionado de partidos para comprobar jugadores en posiciones. No llegaban opciones para estas posiciones y no aparecían alternativas. Era más un chequeado de oportunidades de mercado que surgían. De esta forma han llegado prácticamente todos los jugadores. Corremos el riesgo de que los precios no sean asumibles. Cuando vienen mercados más cortos y complejos, como en enero, la falta de propuestas se hacen evidentes. No entramos en la autoría de los fichajes, pero sí decimos que vienen de arriba a abajo y no de abajo a arriba. En enero no estuvimos ni cerca de un fichaje de un delantero (y podríamos hablar de otro año en Europa). Las alternativas que llegaron fueron Morata, Bakambu y Milik. Las cifras no llegaron. Se fue Sanabria no sólo porque lo quería el entrenador, también porque pensábamos que llegaría un sustituto".

Ya sobre el nuevo modelo, Haro explicaba las novedades: "Se decidió el cambio de modelo para que cada área tenga una persona responsable. Alexis, coordinador, será el pegamento de toda este área", antes de añadir que: "Pasaremos de tener tres scouts a 14. Cambiar de modelo piramidal por un modelo de delegación. De modelo aislado a integrado en el centro de la organización. Además, implementamos metodología de proceso. Las personas van y vienen, pero si hay estructuras y procesos, se mantiente".

El máximo mandatario del club se hizo totalmente responsable de todo lo acontecido en las últimas horas en torno a la figura de Serra: "Me hago responsable en primera persona. Me apena el trato injusto recibido por José Miguel López Catalán. Su único empeño es trabajar para el Betis. En un Betis en segunda y ha trabajado de forma desinteresada en el club. Llevamos casi cinco años y no hemos cobrado nunca un duro. Es un proyecto colectivo en el que muchas personas han participado. Me sorprende que se hable de problemas de ego. José tiene capacidad de liderar proyectos digna de mención. Fue idea suya traer a Lorenzo. No se puede mejor persona de lo que es. Siempre está en modo positivo. Es indecente y canallesco lo que ha pasado en las redes. Es injusto que Serra Ferrer piense que su salida es por cosa de Jose. Cualquier ataque a López Catalán, también es atacar a Ángel Haro".

Haro remarcaba que las decisiones no se han tomado con intención de dañar la imagen de nadie: "Nadie puede decir que hemos humillado a nadie. Siento que Lorenzo lo sienta así. La verdad es la que el relata. Le propusimos unos cambios. Él insistió en que se lo diéramos por escrito. Fue un documento privado entre dos consejeros delegados y un alto directivo. No lo invitamos a salir. Cuando habló con Alomar, saltó a los medios y no ha ayudado. Intentamos hasta el lunes por la tarde para que siguiera. Entendíamos que estar en el máximo órgano de decisión no era una humillación. Le dijimos que probara unos meses y que si veía que no era útil, que se fuera. Pero no hubo manera de convencerlo. Se le ofreció el contrato que tenía cuando llegó. José Miguel le dijo que si era por tema de dinero le respetábamos el contrato actual. No lo convencimos, algo habremos hecho mal cuando queríamos que se quedara y no lo hemos conseguido. Doy por zanjado este asunto. No nos interesa tener heridas abiertas". ""Le digo a Lorenzo que esta es su casa y que se quede con lo bueno que hemos compartido juntos", añadió.

López Catalán también tuvo su turno de palabra, aunque algo menos extenso: "Quiero remarcar algunos puntos. Nuestra intención no era que se produjera esta salida. Valoramos todo lo positivo que dio al club. No tuvo nada que ver con la continuidad de Setién, que se decidió en el consejo. Queríamos que siguiera como vicepresidente deportivo. Valoramos su conocimiento de fútbol, jugadores y renovaciones. También pensamos que se podía mejorar, sobre todo en secretaría técnica y cantera. Tuvimos una primera reunión en la que le explicamos la reorganización, pero no compartió esta visión. Nos pidió un informe por escrito. Fue un informe descriptivo, que se hace habitualmente en las áreas del club. Lamento que lo considerara una humillación".

El consejero delegado del Betis trabajó hasta última hora para que el de Sa Pobla no se marchara: "Nos hubiera gustado que siguiera y fui yo el que le propuso seguir con su sueldo. Que siguiera en la comisión deportiva, integrando a Alexis. Hemos seguido trabajando en asuntos como la llegada de Rubi. Creemos que la modernización del área deportiva es importante. A título personal quiero resaltar una campaña en redes sociales y de desacreditación derivada en amenazas. He trabajado sin descanso y sin buscar reconocimiento. Siempre he dicho que el Betis no necesita salvadores, sólo un gran equipo de trabajo. De ninguna manera he pretendido ni pretendo ser director deportivo. Nos hemos volcado en ayudar al área deportiva. Como consejero delegado quiero que el área deportiva funcione bien y que lleguen alternativas. También que la cantera funcione y lleguen jugadores al primer equipo".