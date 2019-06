Haro y Catalán, sobre los siete folios, el delantero, el despido de Quique

Tras las explicaciones dadas por Haro y Catalán con respecto al nuevo modelo en el área deportiva que tendrá el Betis a partir de la temporada 19/20, comenzaron las preguntas de los medios de comunicación que se desplazaron a la ciudad deportiva verdiblanca.

Preguntaron a López Catalán por los, ya famosos, siete folios que entregó a Serra Ferrer: "Lo hemos explicado. En una primera reunión le explicamos la reorganización y que lo veíamos importante. Le dimos una semana para volver a reunirnos. Él seguía sin compartir nuestra visión. Nos lo pidió por escrito. Esos informes se suelen hacer para poner por escrito todo. Esto no quiere humillar la figura de Lorenzo, sino explicar su nuevo rol, como vicepresidente deportivo para tomar decisiones en la comisión deportiva. Siete folios parecen mucho, pero son necesarios para explicar la reorganización. Quisimos sumarle al proyecto, pero fuimos firmes en hacerle ver que era necesario".

Haro es consciente de que la decisión tomada ha sido impopular: "Palpamos que hay un número importante de béticos que no comparten esta decisión. Nosotros no tomamos la decisión de prescindir de Serra Ferrer, sino de hacer un cambio en la estructura de área deportiva. No queremos dañar la figura de Serra. Cuando quieres mejorar a veces hay que tomar medidas impopulares".

Sobre si la salida de Serra fue despido o dimisión, Haro respondía que: "La salida de Lorenzo ha sido pacífica en el sentido de que ha sido delegada. Jurídicamente será un despido e intentaremos que sea beneficiosa económicamente para él. Ayer dimitió como miembro del consejo".

También se hicieron preguntas sobre el modelo, cuestiones que López Catalán no tuvo problemas de solventar: "El modelo que vamos a implementar es moderno y se utiliza en la mayoría de clubes avanzados. Se hace un seguimiento exahustivo de todos los mercados y se centraliza en bases de datos. Se proponen a la dirección deportiva jugadores en crecimiento. Uso de herramientas, big data, análisis. Es el modelo que hay que seguir, que es el que siguen los clubes para fichar jugadores de oportunidad y lograr plusvalías, que es importante. Tanto Ángel Luis Catalina como Jesús Sánchez conocen perfectamente este método. Poseen sentimiento bético. Hoy se han incorporado y deseamos que el trabajo dé frutos".

Serra señaló más a López Catalán y exculpó a Haro en la rueda de prensa donde él explicó su punto de vista: "Con Lorenzo tengo una relación correcta. Es una persona importante para nosotros. Probablemente José Miguel expuso los razonamientos y él entendió que era el que lo proponía. Pero estaba todo el consejo detrás. Creo que Lorenzo no ha valorado la información y al final todo ha tenido este desenlace".

Sobre si volvería a trabajar con Serra Ferrer, López Catalán declaró que: "Soy el que más ha trabajado con Serra Ferrer y hemos trabajado a gusto. A mí me ha dicho esta versión de los hechos que dio. Estoy dolido por eso. Lo más importante de todo es compartir lo que se quiere hacer. Trabajar juntos es compartir un proyecto claro. No estoy cerrado, pero tendría que ser con esa visión de compartir un proyecto".

El mercado de fichajes está cerca de abrirse oficialmente y López Catalán fue cuestionado sobre el papel del Betis en esta ventana estival: "Hay mucho trabajo realizado durante todo el año. Valoramos durante todo el año las necesidades. Ahora ha habido un cambio de entrenador. Hay que sentarse con él. Se ha hecho con Rubi, con Alexis. La planificación está completamente definida. Está absolutamente validada por Lorenzo. Seguiremos trabajando en esa línea que llevábamos. Queda bastante de mercado, dos meses y medio, y habrá que estar pendiente de las ventas para tomar las mejores decisiones. Convencidos de que mejoraremos la plantilla".

Sobre el despido de Setién: "Hablamos con casi todos los jugadores, preparadores físicos y todos clarísimamente estaban con el entrenador. Con respecto al no fichaje de un delantero, creemos que con un buen delantero habría ayudado. Esta temporada queda marcada por las derrotas en la Copa y la Europa League, que produce un desánimo del que fue difícil levantarse".

Catalán también quiso negar que Serra cometiera irregularidades en los fichajes realizados con su hijo como intermediario: "De lo que me dices no tengo constancia. No tiene nada que ver. Las razones reales del desencuentro son las que hemos expuesto. Cualquier otro asunto no tiene nada que ver con la realidad".