Así es la nueva estructura deportiva del Betis

El Real Betis ha ofrecido una rueda de prensa para explicar cuáles serán los cambios que se acometerán en la organización deportiva del club. Han sido el presidente Ángel Haro y el vicepresidente José Miguel López Catalán quienes han acudido a los medios para comunicar detalladamente cuál será la nueva estructura tras la salida de Lorenzo Serra Ferrer.



Ha sido una comparecencia muy marcada por las declaraciones de Serra Ferrer tras su salida del Betis. Haro ha insistido en que "no se ha forzado la salida de Lorenzo" y que "el cambio era absolutamente necesario". "No tiene nada que ver con el personalismo. Se trata de un cambio en la forma de hacer las cosas y no de las personas. Le hemos explicado el modelo y la importancia que seguiría teniendo. Nuestro único interés es el Betis. Entendíamos que podía gustarle o no a Lorenzo y que había un riesgo, remoto, de que saliera. Sabíamos que sería muy impopular, pero nos mueve el interés del Betis. Estamos convencidos de que la decisión era y es lo mejor para el Betis" ha explicado el presidente bético.



Al mismo tiempo, el Betis ha mostrado cuál será la organización en clave deportiva y quiénes serán los que ocupen estos nuevos cargos, producto de la reestructuración por la que ha apostado la directiva. El coordinador del área deportiva será Alexis Trujillo, que también será el encargado de estar al tanto del día a día del primer equipo y de sus necesidades.



Por debajo de Alexis se encuentran en la secretaría técnica Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez, dos nuevos nombres llegados tras esta ola de cambios. Ambos ya estuvieron ejerciendo dichas tareas en anteriores etapas en el Betis, si bien que los resultados cosechados no fueron los mejores. Ante esto, Haro ha esgrimido que "cuando íbamos a los anteriores mercados a Serra, íbamos con poco presupuesto para invertir en fichajes. El contexto es totalmente diferente" explicaba el máximo mandatario bético.



Dentro de la secretaría técnica, habrá dos departamentos bien diferenciados: 'scouting' del fútbol profesional, donde se contará con hasta catorce 'scouts' que sondearán todos los mercados internacionales; y un departamento de análisis de rendimiento junto al 'big data', que se encargará de analizar tanto a los equipos rivales como al propio equipo bético, además de realizar una colección de datos exhaustiva para poder encarar las necesidades de mercado del Betis con una mayor preparación.



Estos cambios han provocado el despido de Serra Ferrer, que no aceptó este nuevo modelo en ningún momento que le relevaba a un segundo plano en importancia dentro del área deportiva bética.





¡Esta es la nueva organización del Área Deportiva del #RealBetis! ????? pic.twitter.com/5M57R14Dsg — Real Betis Balompié (@RealBetis) 18 de junio de 2019