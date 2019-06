La operación Borja, al detalle

El Betis se ha lanzado a por Borja Iglesias. El gallego es el elegido. Después de tantear varias opciones, el Betis afronta la que será la operación más importante del verano en lo que al capítulo de entradas se refiere.

Según ha podido saber ED, el conjunto verdiblanco aún no ha cerrado ningún acuerdo definitivo ni con el jugador ni con el Espanyol, aunque las cifras sí que están estipuladas grosso modo. Así, el Espanyol percibirá 28 millones de euros por el delantero. Por su parte, el 'Panda', duplicará el salario que percibe actualmente en el conjunto perico.

Aún quedan cosas por definir. El gran escollo será convencer al Espanyol para que negocie las formas de pago de esos 28 millones. El pago de la cláusula de rescisión unilateral exige que sea al contado y, después del 'affaire Rubi', el equipo perico no se aviene a hablar sobre un traspaso a plazos. El Betis ha ofrecido hacerlo en tres mercados -ahora, enero y el próximo verano-, pero de momento ha encontrado un 'no' por respuesta.

En caso de que el Espanyol se enroque, el Betis buscará formas de financiación "imaginativas" para hacer frente a la operación. Estas fórmulas irán desde un préstamo a la participación de un fondo de inversión.

Con respecto al futbolista, sin haber nada cerrado, sí que le ha agradado la propuesta. Iglesias también ha recibido una oferta de renovación del Espanyol, pero prefiere la idea del Betis. También ha rechazado ir a Inglaterra, donde hay equipos como el Everton que llegaban a los tres millones netos, pero el 'Panda' cree que allí sería uno más y aquí será importante. La presencia de Rubi también le agrada.

Borja firmaría cuatro años más otro opcional, una duración que ambas partes consideran óptima para una operación de tanto calado.

Tanteo por Maxi y negociación con Mitrovic

Antes de decantarse definitivamente por Borja Iglesias el Betis tanteó otras opciones. ESTADIO ha podido saber que pidió precio por Maxi Gómez y que realizó una propuesta por Mitrovic. En el caso del uruguayo, ni siquiera hubo conversaciones con el Celta, ya que la agencia del futbolista indicó que el equipo vigués no baja de 40 millones o de una operación con jugadores importantes de por medio. Con respecto al Fulham, no se pudo convencer ni al equipo inglés (el Betis ofreció 20 millones más bonus y los londinenses querían 25 sin más), ni al futbolista, cuya ficha está por encima de los cuatro millones netos. Esto no quiere decir que Borja fuera tercera opción. En el club ponían a estos tres puntas al mismo nivel y Borja es el que ha cuajado.