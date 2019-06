En barbecho, 'Mitro' colecciona halagos

El nombre de Aleksandar Mitrovic no está, ni mucho menos, descartado en Heliópolis, según confirmaban ayer a este periódico desde la planta noble del Benito Villamarín, aunque sí es cierto que las altas exigencias del Fulham y el propio delantero han dejado la operación en barbecho, activándose alternativas como la de Borja Iglesias, aunque con la esperanza de que la entidad londinense y el artillero serbio entren en razón para poder elegir entre las dos principales opciones que se manejan para la vanguardia.

ESTADIO Deportivo, que ya habló con el entrenador que lo llevó a los 'Cottagers', Slavisa Jokanovic, quiso conocer de cerca también la figura del 'gigante' balcánico. Y nada mejor que preguntar a quienes han compartido vestuario con él en estos años. El caso es que Aleksandar continúa recopilando elogios y recomendaciones, pues todos coinciden en que es mejor tenerlo de tu parte que 'sufrirlo' cuando estás enfrente.

"Mitrovic tenía 18 años cuando subió al primer equipo del Partizan; yo contaba entonces con 22. Ya apuntaba maneras y se le veían cosas. Lo está haciendo muy bien, metiendo goles en su equipo y también con la selección serbia. Es un delantero centro puro, de área, muy peligroso de cabeza y muy bueno en la estrategia defensiva y ofensiva, aunque, obviamente, destaca en la de ataque. En el área es letal; se fabrica muy bien los espacios, es fuerte en el cuerpo a cuerpo y gana muchos duelos", apunta Stefan Scepovic (29), que se recupera en Belgrado de la grave lesión de rodilla que se produjo hace dos meses y que ha lastrado su desembarco en el Jagiellonia polaco. "Llegar con 18 años al primer equipo del Partizan no es fácil; tienes que tener muchas cosas, también personalidad. 'Mitro' tiene mucho potencial como goleador. Si tiene gente que le ponga buenos balones, se puede hartar de marcar goles, y en el Betis hay muy buenos compañeros para servirlos. La Premier y LaLiga son muy diferentes. A mí me gusta más la española, porque la inglesa es más física, con más duelos. Si va a un equipo que juega a lo que él juega, le va a ir bien donde sea. Si va a un equipo más de toque, le va a costar, porque lejos del área no es tan peligroso. Borja Iglesias es distinto. Se mueve más a los espacios. 'Mitro' puede hacerlo, pero se maneja mejor en el área. Con Benítez, el año que jugó en el Newcastle, el equipo jugaba más a la contra y le fue peor", sentencia.

También se deshace en halagos hacia su compañero de selección Antonio Rukavina (35), actualmente en el Astana kazajo: "Mitrovic es una persona buena, un ganador. Antes, cuando era joven, estaba más loco, pero se ha convertido en un superprofesional. Trabaja cada día antes y después de los entrenamientos para mejorar. Siempre quiere meter gol; da igual si es un partido de competición o una sesión de trabajo. Para el vestuario es una persona importante, porque siempre escuchas su voz". El ex del Villarreal y el Valladolid aclara que "sólo habla inglés", mientras que lo define como "un jugador que aguanta el balón; no es de los que cae a los espacios".

Con todo, cree que la inversión bética merecería la pena: "Es muy, muy fuerte; nunca en mi vida vi una fuerza como la suya. Es un delantero increíble". Por último, el lateral diestro cree que "necesita un buen club donde poder explotar; aún no tocó techo".