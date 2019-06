Alexis desvela el plan del Betis en el mercado de fichajes

"Un cargo más y, como tú dices, me quedan pocos por ocupar", comienza diciendo Alexis Trujillo, nuevo coordinador del área deportiva del Real Betis, en una entrevista concedida a los medios del club en la que habla sobre la nueva estructura, de los jugadores que están, los que pueden salir y los que pueden llegar, como el deseado Borja Iglesias. Lo que parece evidente es que el club heliopolitano irá gastando en función de lo que vaya ingresando por ventas. Lo Celso, Bartra, Mandi, Pau... Hay muchos candidatos. No en vano, la estimación de Serra Ferrer es que los ingresos por salidas alcanzasen los 150 millones de euros, si fuese necesario. Sólo con el argentino, ya podría percibir la mitad.

Su nuevo rol

"El fútbol va a mucha velocidad y te tienes que ir adaptando rápidamente a todo. Tengo muchas reuniones, más llamadas, más trato directo con agentes... El móvil suena igual que cuando llegué hace cinco años. Eso quiere decir que el Betis es un club llamativo para todo. Uno se da cuenta por la cantidad de llamadas, correos y whasapp que llegan a diario".

Perspectivas de futuro

"El Betis ha crecido muchísimo desde hace cinco años. El equipo poco a poco ha ido a más y el Betis ahora mismo está en un nivel de crecimiento en todo muy grande. Tenemos que seguir haciendo que el Betis siga creciendo y estar a un nivel que nuestra afición se merece".

Un Betis con más posibilidades

"Entonces teníamos un límite de presupuesto muy bajo y estaba ocupado por la plantilla. Tuvimos que firmar muchos jugadores libres. Ahora el club está en otra dimensión y otra categoría y el nivel de los contratos es mayor. Será una situación, no como aquella, pero sí de dificultad. Buscaremos lo que se ajuste al presupuesto".

Las posibles salidas

"Hay muchos rumores acerca del interés de los equipos por nuestros jugadores y tenemos que medir muy bien qué podemos vender que no nos debilite la plantilla y nos dé músculo para reforzarnos. Se habla de propuestas y valores y de unas cantidades que no son verdaderas. Hay interés y equipos que han venido preguntando, pero a día de hoy los números que hay en la calle están lejos de la realidad. Quedan dos meses de mercado y seguro que puede haber movimientos y ojalá que pueda haberlos para nosotros y sean beneficiosos, pero los números son falsos.

Al mercado, con pies de plomo

"Tenemos una plantilla muy competitiva y tenemos los puestos consensuados de lo que queremos mejorar y renovar. Tenemos que ir con cabeza. Hay situaciones que nos gustarían, pero no podemos ir directamente a por ellas, pero en el trascurso del mercado de verano y con el interés que hay por nuestros jugadores sí tendremos posibilidades de ir a por jugadores que creemos oportunos. Tenemos que buscar dentro del presupuesto los jugadores oportunos".

La prioridad a reforzar

"La delantera es un puesto que demanda que se refuerce. Hemos tenido salidas de Sergio León, Alegría y Sanabria. Tenemos la incorporación de Juanmi, pero creemos que todavía es un puesto prioritario para poder traer un jugador que sea un referente y nos ayude a conseguir el objetivo. ¿Uno o dos? Veremos. Es un puesto difícil, caro y en relación al presupuesto que podamos tener veremos las opciones".

Borja Iglesias

"¿Cláusula de 28 millones de Borja Iglesias? Ojalá pudiéramos tener esa cantidad para hacer fichajes, pero no tenemos ese músculo económico para ejecutar esa cláusula. Veremos en el transcurso del verano los movimientos que hay de salidas y entradas, y ver hasta dónde podemos llegar. Es una situación en la cual, si dispusiéramos ahora mismo de ese efectivo con el que ir a comprar no habría problema. Tenemos la idea de lo que creemos que nos puede reforzar, pero necesitamos esperar para que nuestros jugadores que están bien valorados que sean pagados en el valor justo que creamos oportuno. A partir de ahí, que te pueda llevar a buscar lo que quieres. Es como el gato que se muerde la cola. Tienes que manejar alternativas por si no hay posibilidad ir a por otra alternativa".

El segundo fichaje no está al caer

"Ya tenemos a Juanmi. Estamos trabajando en varias situaciones, acercando posiciones en relación a jugadores que creemos interesantes, pero estamos distantes de los acuerdos. Ojalá que podamos tener la suerte de que se reúnan todos los ingredientes necesarios".