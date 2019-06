Guardado espera un paso ya en firme del Betis

El Betis y Andrés Guardado tienen un interés en común: prolongar la vinculación que les une desde 2017 hasta el 30 de junio de 2020 un par de años más, acaso el segundo condicionado al rendimiento del zurdo, aunque no habrá ningún problema en concederle la confianza hasta 2022 sin requisitos previos, puesto que el mexicano se ha ganado con creces el respeto y el reconocimiento en Heliópolis.

Capitán prácticamente desde su aterrizaje, el mediocampista se ha convertido en una pieza fundamental a sus casi 33 años, evidenciando un estado de forma por el que, seguramente, ni él mismo apostaba cuando abandonó hace dos veranos el PSV Eindhoven. De hecho, daba por sentado que el trienio al que se comprometió podría interrumpirse por estas fechas para aceptar alguna de las propuestas que maneja de la MLS, peldaño final o penúltimo de su carrera, que le gustaría acabar en el Atlas de su Guadalajara natal. Pero falta bastante para eso.

Así, lejos de ir apagándose su estela, Guardado ha disputado el curso recién finalizado 42 encuentros, doce más que en la 17/18 y una cifra casi récord en su trayectoria. De hecho, sólo una vez participó en más (44). Fue en la 12/13, precisamente la última vez que superó los 3.000 minutos de juego. Un aval para que el Betis posponga el acercamiento progresivo de 'El Principito' a tierras americanas.

Las ofertas de Estados Unidos se han multiplicado, pero Andrés quiere seguir más allá de 2020 en un vestuario donde tutorizará a su compatriota Diego Lainez, que llegó en el último mercado invernal y afrontará este verano su prueba de fuego para demostrar que no es únicamente un revulsivo, sino una realidad con ganas de asentarse en LaLiga.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, todavía no se ha producido el paso en firme que anhela Guardado, muy asentado en el club y en la ciudad, hasta el punto de que aquí nacerá su segundo hijo, una niña que se llamará Catalina.

Los agentes del centrocampista han tenido en estos meses varias tomas de contacto con los dirigentes béticos, ya que 'You First Sports' representa también a otros miembros del plantel, como Barragán, Sidnei y Kaptoum, además de asesorar a otros ex como Fabián, Álex Martínez, Vadillo o Cañas, pero desde la planta noble del Benito Villamarín no han planteado nada concreto en las diferentes reuniones mantenidas con otros protagonistas de por medio. Cuando la oferta exista, la entente llegará enseguida.