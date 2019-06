Por lo Celso, gusta... Bourigeaud

Arrancó ayer una semana que se espera trascendente en la planta noble del Benito Villamarín, aunque habrá cuatro días más en la primera de julio para rematar antes de que empiece la pretemporada las dos operaciones iniciales de la planificación. A saber: el Betis ultima con el Rayo Vallecano el traspaso de Álex Moreno y aguarda un guiño del Espanyol para pagar de manera más cómoda el de Borja Iglesias.

Una vez contratados el carrilero zurdo y el delantero de referencia, se producirá un pequeño parón hasta que se aclare el panorama de la 'operación salida'. Y es que en Heliópolis entienden que, con esos dos retoques, en los que se emplearía la práctica totalidad de la partida presupuestaria para la 19/20, la plantilla quedaría bastante equilibrada, con lo que la comisión deportiva aguardaría acontecimientos, pero con las espaldas bien cubiertas.

De hecho, Ángel Haro y José Miguel López Catalán han consensuado con Alexis Trujillo y Rubi una lista de futuribles para cada demarcación, con una especie de podio de preferencias, con el fin de estar preparados por si llegan ofertas fuera de mercado o algún club paga la cláusula de rescisión de Pau López, Mandi, Bartra, Junior, Camarasa, Canales, William Carvalho o Lo Celso. Serra Ferrer dejó ya contactos embrionarios con diferentes representantes e instituciones que están siendo completados y ampliados por las nuevas cabezas visibles de la secretaría técnica, Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez. Se trata de gestiones importantes que se activarían llegado el caso sin tener que empezar desde cero.

Una de ellas, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, tiene como protagonista a Benjamin Bourigeaud (25), emergente mediocentro del Rennes que ya conoce de sobra el Betis, fue los bretones lo apearon de la pasada edición de la Europa League en dieciseisavos de final, con una exhibición del de Calais en la vuelta (1-3), ya que estaba renqueante de una contusión en la ida (3-3) y únicamente pudo actuar 41 minutos en Roazhon Park.

En negociaciones hasta hace bien poco con el eterno rival verdiblanco, el gran escollo no es tanto el económico, que también, pues los rojinegros no negocian por debajo de los 20 millones de euros, sino las aspiraciones del propio centrocampista, que está dando prioridad a los equipos que disputen competiciones europeas, preferiblemente Champions League.

El Atalanta, por ejemplo, habría sondeado a Bourigeaud, si bien el Betis ha hecho los deberes y lleva tiempo dialogando tanto con el futbolista como con el Rennes para estudiar tanto la disponibilidad como la viabilidad económica de una operación que, aunque exigiría un fuerte desembolso, permitiría cierta flexibilidad en los pagos, amén de estar sobre la mesa la opción de compartir un porcentaje del pase del otrora internacional galo sub 20, con el fin de que una futura venta o plusvalía beneficiara a ambas instituciones.

El trato no está ni mucho menos cercano, pero es una realidad el hecho de que Bourigeaud está sobre la mesa heliopolitana y que sería el 'plan A' en caso de una venta de Giovani Lo Celso, por el que no se han recibido por el momento propuestas superiores a los 55 millones de euros (del Atlético de Madrid, como avanzó ED), aunque otros clubes pudientes, casos de Manchester United, Tottenham y Real Madrid han expresado su intención de elevar la puja, quizás no hasta el listón deseado (75 kilos).

Rubi, como era de esperar, ha dado su visto bueno al francés, que considera un excelente complemento para su parcela ancha, pues lo ve capacitado para ser 'su' Marc Roca o bien para ejercer de interior junto a Carvalho, Guardado o Canales, dentro del 1-4-3-3 que planea poner en práctica inicialmente en su próxima etapa al frente de la escuadra bética.

Llegado hace dos veranos al Rennes procedente del Lens a cambio de 3,5 millones de euros, Benjamin Bourigeaud (25 años y 1,77) ha firmado esta última campaña nueve goles y diez asistencias como rojinegro, mostrando, además, una interesante polivalencia. Y es que, especialmente desde la llegada al banquillo de Julien Stéphan, el de Calais se ha escorado con éxito a la banda izquierda, exhibiendo su excelente centro a pierna cambiada sin dejar de ayudar en las coberturas y en la presión.