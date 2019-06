Borja Iglesias: "La decisión no es únicamente mía"

Objeto de deseo prioritario del Betis para reforzar su vanguardia, Borja Iglesias apura en su tierra, Santiago de Compostela, las vacaciones antes de reincorporarse al Espanyol el próximo miércoles 3 de julio, cuando arranca una pretemporada en el Alto Ampurdán para preparar las fases previas de la Europa League... si no acontece antes un acuerdo entre clubes en las formas de pago de los 28 millones de su cláusula de rescisión, que están dispuestos a abonar en Heliópolis, pero no de golpe, sino de forma aplazada.

Ayer, el 'Panda' estuvo en la presentación de su campus de tecnificación, donde compartió un buen rato con los chavales, al tiempo que reflexionaba sobre su futuro en una entrevista concedida a La Voz de Galicia, en la que descartó indirectamente marcharse a la Premier League, con el Everton pujando fuerte desde enero por sus servicios.

En concreto, Borja Iglesias se refirió a compartir destino con su amigo, el meta Roberto, en el West Ham: "En principio, nada parecido a eso. Creo que, en ese sentido, la decisión no es únicamente mía. Mi familia, mis amigos y, sobre todo, mis agentes, que saben de esto y en momentos puntales son capaces de serenarte, tienen mucho que ver. A lo mejor tú tienes unas aspiraciones que igual no se ajustan a tu realidad. O sí... No sé. Hay que jugar mucho con eso. Hay que aprovechar los buenos momentos. Es algo que siempre he tenido muy claro. Y, sobre todo, una de las cosas que no he dudado nunca es que, cuando he tomado una decisión, siempre he considerado que era la adecuada y la que yo quería. A partir de ahí, a luchar por ella y tratar de estar al mejor nivel posible para que todo fluyese mejor".