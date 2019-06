Catalán repasa el mercado: Borja Iglesias, Álex Moreno, Francis, Ceballos...

Además de tratar el tema concerniente a la salida de Serra Ferrer del Betis, José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha hablado sobre la planificación deportiva del equipo en la temporada que se avecina. "Hace años decíamos que el Betis no podía bajar nunca más a Segunda división. Eso ya es un punto innegociable y que tenemos claro. Luego competir todos los años por entrar en UEFA, este año nos hemos quedado a tres puntos, con un final de temporada mala, sufrimos una debacle moral con las eliminaciones. Pero todos sabemos los activos que tenemos y que darán resultado el año que viene, vamos por el buen camino, esto no es tan fácil, no será un camino de rosas. Probablemente hemos dado un pasito atrás pero daremos uno adelante el siguiente, y el otro y el otro", ha manifestado en Deportes Cope Sevilla.

Le da vértigo la nueva temporada: "Me daba vértigo hace cinco años cuando compré las acciones del club. Me encontré con Alexis, que era el capitán de todo, eso sí que me daba vértigo... Ese Betis sí que era de vértigo, no el de ahora, donde hay presión, en una temporada en la que esperábamos más, creíamos que el equipo podía dar más, pero mi visión de cara a la temporada que viene es muy optimista. Estoy convencido que vamos a mejorar la plantilla, y con Rubi, creo que vamos a poner todos los ingredientes para que el equipo funcione. La afición también va a responder, por eso no tengo vértigo, sí ilusión".

El fichaje de Rubi: "Era una decisión clave para la próxima temporada. Estuvimos muy de acuerdo por los informes de la secretaría técnica, sabiendo que era un entrenador que podía continuar el estilo de juego, además sabiéndose adaptar a los partidos. Hablamos con muchísimas personas para tomar esta decisión, es muy difícil encontrar una persona con la que haya unanimidad y ningún pero, clubes suyos, exjugadores... Los béticos ya están viendo que podemos estar apoyando a este entrenador, no es una plaza fácil pero estoy convencido que hemos acertado".

Participó Serra en la decisión de Rubi: "Son dos decisiones completamente diferentes. Consideramos que la salida de Setién era lo mejor, tanto nosotros como él, más allá de reconocerle su importante cuota en el juego del Betis. Serra ha participado en la incorporación de Rubi, ya lo dijimos, tanto Lorenzo, como Federico como yo fuimos a ver a Rubi. Está bendecido por Lorenzo".

Es necesario vender para fichar: "Hacemos todo lo posible para crecer en cuanto a inversión en plantilla. Nos marcamos la línea de poder invertir todo lo que podamos ingresar. Tenemos claro las posiciones a reforzar, el ataque es una de ellas, y habrá que hacer una inversión interesante. Luego hay muchas situaciones de mercado, pero no vamos a descomponer la plantilla, habrá que estudiar todas las posibilidades que vengan".

Borja Iglesias para la delantera: "Es una posición importante, trabajamos con tres o cuatro opciones, trabajamos con todas ellas y no podemos dar ninguna pista. Hay tantas situaciones que van apareciendo, tanto de salidas como de jugadores ofrecidos, dispuestos a venir al Betis".

Objetivo de la temporada: "El Betis tiene que competir, tenemos que estar luchando por entrar en Europa y esa es la ilusión que tenemos. Ese es el objetivo claramente".

Hay salidas importantes previstas: "Tenemos la suerte de tener seis o siete jugadores con una valoración muy importante en el mercado y muchos equipos detrás. Nosotros tomaremos las decisiones para que el equipo sea mejor que el año pasado. No hay escrito un número de salidas, tenemos la convicción de no deshacer el equipo. No vamos a vender a seis o siete jugadores, vamos a seguir con una base. Hay que reforzar el ataque, también el lateral izquierdo".

La opción de Álex Moreno: "Estamos tranquilos porque tenemos a Junior, es nuestro lateral izquierdo titular, estamos muy contentos con él. Tenemos que reforzar esa posición pero no es prioritaria. Tenemos varias opciones, cuando una de esas se ponga en el momento que queremos, se hará. Tenemos buenos jugadores en esas listas, venga quien venga al Betis, esa posición será mejorada".

Posible cesión de Francis: "Siempre he defendido a la cantera y a Francis. Hay equipos que preguntan por Francis, pero él tiene un valor importante. Es verdad que tenemos tres laterales, y el entrenador marcará un poco la pauta de cómo quiere afrontar la temporada"

El delantero estará el primer día de trabajo: "Es nuestra intención, nos gustaría que estuviera antes del 5 de julio pero no vamos a tomar ninguna decisión si no estamos convencidos. La intención es que el delantero esté aquí el 5 de julio pero si no está, no nos vamos a rasgar las vestiduras".

Precio de los abonos: "Lo vamos a saber muy pronto, los béticos responderán seguro".

Ve a Ceballos en el Sevilla: "Estamos encantados de ver a tres futbolistas salidos de la cantera del Betis en el sub 21. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Yo a Ceballos lo veo con la camiseta del Madrid, que es donde está ahora, hay muchos clubes detrás de él pero le desearemos suerte allá donde vaya".

Interés del Atleti por Lo Celso y Canales: "No podemos dar información sobre eso pero hay muchos interesados".