Junior: "Tengo muchos años de contrato, estoy tranquilo"

A Junior le aguarda un verano movido. El lateral izquierdo del Betis es una pieza codiciada en el mercado, aunque el internacional sub 21 prefiere mirar hacia otro lado y centrarse en el Europeo sub 21: "Estamos concentrados y mentalizados. Ahora estoy en modo selección. Simplemente quiero pensar en conseguir el Europeo. Cuando se acabe, ya se verá. Después de las vacaciones ya se verá. No depende sólo de mí. Tengo muchos años de contrato en el Betis. Estamos muy contentos en Sevilla. Estoy tranquilo", ha dicho en Canal Sur.

Y es que el combinado que adiestra Luis de la Fuente juega mañana ante Francia las semifinales del Europeo sub 21. "Conseguimos darle la vuelta y lograr el primer objetivo, que era entrar en los Juegos Olímpicos", comentaba el hispano-dominicano, que cree que tendrán opciones de llegar lejos si siguen jugando al mismo nivel. "Mientras que juguemos como el otro día ante Polonia tendremos mucho ganado", subrayó el futbolista verdiblanco.

Como no podía ser de otra forma, a Junior le han preguntado por el Betis. El futbolista reconoce que las lesiones han condicionado su temporada. "Tuve momentos difíciles con las lesiones, con el Betis no acabamos como queríamos y ahora estoy aquí", indicó un Junior que espera que la próxima temporada sea mejor. Este año tenemos que intentar volver a jugar en Europa como sea. Espero que lo consigamos".

Con Rubi aún no ha hablado el canterano bético, que espera encontrarse con el nuevo preparador verdiblanco "cuando termine el Europeo".