Ceballos, el trampolín de la 'Rojita' y "su mejor año"

El canterano bético Dani Ceballos está recorriendo un camino que ya se sabe de memoria, pues es la tercera vez que lo toma. Los impulsos en la aún corta carrera del medio utrerano van estrechamente ligados a los éxitos cosechados en las categorías inferiores de la selección española. Y es que, una vez más, brillar con la 'Rojita' puede marcar su futuro en un mercado estival en el que se juega mucho.

La selección sub 21 llegó ayer a Udine (Italia) y comenzó a preparar la final de mañana ante Alemania, en la que será la tercera final de Ceballos en los tres grandes torneos que ha disputado con España.

El primero fue en el verano de 2015 en Macedonia, donde se proclamó campeón de Europa sub 19. Eso le sirvió para asentarse en el primer equipo del Betis, después de ser pieza importante en el ascenso de la 14/15 tras debutar de manera testimonial en Primera el año anterior, en un partido ante la Real Sociedad en el que el Betis certificó su descenso.

Dos veranos después, otro salto. Esta vez con la sub 21 en el Europeo de Polonia; un campeonato en el que España cayó en la final ante Alemania (1-0), algo que no impidió que Dani Ceballos fuese reconocido como mejor jugador del torneo y que hizo que el Real Madrid fuese a por él y pagase su cláusula. Verano de 2019 y a las puertas de otra gran final continental, el canterano bético espera otro impulso en su carrera.

"Tengo bastante fútbol dentro de mí y el año que viene será mi mejor año"

Dani Ceballos volvió a hablar de su posible destino la próxima temporada. En declaraciones a Onda Cero, confirmó su salida del Real Madrid, pero pidió no ser traspasado: "No quiero que me vendan, pero quiero disfrutar y sentirme importante, sea donde sea. Tengo bastante fútbol dentro de mí y creo que el año que viene será mi mejor año". "Yo juego por diversión. Tenía ganas de demostrar lo que realmente valgo. Este año no ha sido mi mejor temporada. Tenía ganas de que me salieran las cosas", agregó el utrerano.

Dos años después, el gran favorito para el MVP es otro canterano bético

Fabián Ruiz fue elegido mejor jugador de la semifinal ante Francia, repitiendo por segundo partido consecutivo un premio que ya se llevó ante Polonia, en la última cita de la primera fase. Además, diversos medios dan al palaciego como máximo favorito para ser elegido 'MVP' de este Europeo sub 21 pase lo que pase en la final. Cabe recordar que hace dos años, el galardón se lo llevó Ceballos a pesar de que España fue subcampeona. De ser así, por segundo torneo consecutivo, el mejor jugador europeo en categoría sub 21 sería un canterano del Betis.