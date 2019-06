El Betis se cura en salud con la portería

La portería del Betis amenaza con dar mucho que hablar en este mercado estival de fichajes, marcado por la firme ofensiva de la Roma para hacerse con los servicios de Pau López. De momento, el club permanece inflexible en su idea de mantener en nómina al internacional absoluto español, por muy tentadora que resulte la posibilidad de hacer caja por un futbolista que le reportaría un cien por cien de plusvalía; ya que fue fichado a coste cero hace justo un año, después de acabar su contrato con el Espanyol.

El conjunto italiano tiene claro que el meta verdiblanco es la mejor opción. Ya lo tenía en un primer momento y ahora aún más, después de que otro de los nombres que aparecían en su agenda, Jasper Cillessen, haya sido finalmente fichado por el Valencia en un trueque por Neto con el Barcelona, otro de los que se habían interesado por Pau.

El interés de la Roma en fichar al gerundense es tan fuerte que el afamado periodista de 'Sky Sports' Gianluca di Marzio ha publicado que el portero habría pedido al Betis que facilitara las negociaciones para aprovechar la interesante oportunidad que se le ha presentado. A día de hoy, la respuesta bética es clara: sólo saldrá por los 35 millones de euros de su cláusula. Es lo que espetan los dirigentes tanto en privado como públicamente, hasta el punto de mantener que no han recibido ninguna de esas ofertas de las que hablan en la capital de Italia. Ni jugadores para abaratar los costes de una venta, ni una negociación por debajo de esa cantidad. Si lo quieren, cuesta 35 kilos.

A pesar de esta posición de fuerza, en el club de La Palmera son concientes de que deben estar prevenidos para cualquier escenario y cubrirse las espaldas tanteando a posibles sustitutos del catalán.

Así, desde México encartan la opción de Guillermo Ochoa, una vinculación sin mucha fuerza argumentada en su país por el reconocido deseo del 'Memo' de seguir en Europa (está libre después de acabar su contrato con el Standard de Lieja belga y ha rechazado una oferta del Atlas), así como la buena relación que el excancerbero del Granada mantiene con el capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado.

Otro nombre sobre la mesa es el del joven ucraniano Andriy Lunin, que ha jugado cedido en el Leganés en la 2018/2019 y a quien, según apuntan 'As' y 'Radio Sevilla', el Real Madrid buscaría otro préstamo si Keylor Navas finalmente no se va.

A ellos se une todo un clásico en época de fichajes: Adrián San Miguel, que desde este lunes será agente libre tras concluir su vinculación con el West Ham inglés, donde ha estado seis cursos.

El canterano bético, sin embargo, descartaba ayer en 'Marca' volver mientras el Betis "tenga bien cubierta su portería con Pau y Joel". "Estamos barajando opciones dentro y fuera de Europa, pero no me quiero precipitar. No me importaría volver a España o ir a Italia", agregó un Adrián que cree que ha mejorado en la Premier.