Borja Iglesias, emocionado por las muestras de apoyo

Borja Iglesias ha despedido en el día de hoy la primera edición del Campus de Tecnificación que lleva su propio nombre. El delantero gallego del Espanyol ha compartido cinco días con los más pequeños en su localidad natal, Santiago de Compostela.



En relación a este campus, el 'Panda' concedía una entrevista al medio 'El Correo Gallego' en la que fue preguntado un poco por todo. Sobre el campus, Iglesias se ha mostrado sorprendido por el recibimiento en su primera edición: "Es algo que me hacía mucha ilusión. He participado en alguno y hacerlo tú y que los niños sean tan cercanos, que lo disfruten tanto, es muy bonito", afirmaba el ariete.



Pero hoy se ha podido vislumbrar la cara más sensible de un futbolista que ha marcado esta temporada, ni más ni menos, que 20 goles con el equipo perico. Al despedir estos días tan especiales se ha proyectado un vídeo en el que han participado los propios niños del campus, su novia, su hermana y sus padres.



"Hace nada, como decía mi padre, era yo el que venía a los campus y poder dar yo la oportunidad a alguien de que venga aquí a pasar un buen rato, aunque a veces os enfadéis jugando los partiditos, es increíble. A mis padres decirles que les quiero mucho, a mi hermana que la quiero mucho también y a mi chica, que la quiero un montón, darle las gracias porque no sólo son mis vacaciones sino también las de ella y estamos aquí porque a ella también le gustaba la idea", decía el 'Panda' emocionado y, en algún momento, entre lágrimas.



El vídeo ha tenido una reacción inmediata entre la afición del Espanyol que se ha volcado con comentarios animando al gallego para que no abandone el club y agradeciendo su humildad y sencillez.



Estos comentarios de la afición perica están más que justificados ya que por todos es sabido del interés del Real Betis por contar con la figura de Borja Iglesias para la próxima campaña. Una figura que es igual de querida tanto fuera como dentro del campo.





??? El emotivo vídeo de @BorjaIglesias9 para presentar su campus de fútbol pic.twitter.com/BDpeL37k2E — Tiempo de Juego (@tjcope) 29 de junio de 2019