El Betis sale en todos los mapas

La temporada 18/19 no acabó con buen sabor de boca, pero los internaciones del Betis se marcharán de vacaciones con el orgullo de ofrecer un alto rendimiento con sus respectivos países y, al mismo tiempo, de situar al club verdiblanco en todos los mapas de la geografía mundial.

En lo que va de verano, ya hay dos jugadores heliopolitanos que han tocado 'plata' con sus selecciones. El primero fue el portugués William Carvalho, que conquistó la primera Liga de Naciones de la UEFA y fue una pieza clave en los planes de Fernando Santos, jugando los 90' en las semifinales ante Suiza (3-1) y en la gran final contra Holanda (1-0), anulando del todo a De Jong.

Eso sucedió a inicios de junio. Poco después, el testigo del medio luso-angoleño fue recogido por Emerson Aparecido, campeón del Torneo de Promesas de Toulon (Francia) con la selección olímpica de Brasil y, además, elegido como el mejor lateral derecho en el mejor once de este prestigioso campeonato estival.

Hoy, el beticismo desviará su mirada hacia Udine (Italia), sede de la final del Europeo sub 21, donde España buscará el título contra Alemania, con el canterano Junior Firpo en sus filas. El carrilero zurdo viene turnándose con Aarón Martín Caricol (Mainz 05), pero su gran capacidad para el despliegue ofensivo, demostrada en las exhibiciones de la 'Rojita' ante Polonia (5-0) y Francia (4-1), le hacen partir como favorito para ocupar el flanco izquierdo de la defensa de la 'Rojita'.

Y no acaba aquí la presencia internacional verdiblanca. A la Liga de Naciones de la UEFA, al Torneo de Toulon y a la Eurocopa sub 21 cabe añadir las no menos importantes citas que a lo largo de estos días se están disputando en Francia, Brasil, Estados Unidos y Egipto.

En el país vecino se celebra el Mundial Femenino, que va a contar con una representante bética en semifinales. Y es que la selección holandesa en la que milita Merel van Dongen selló este sábado su billete para jugar el penúltimo obstáculo hacia el trono planetario después de derrotar ayer en cuartos de final a Italia por 0-2.

La defensora del Féminas jugó los 90 minutos y lo hizo en el lateral izquierdo, rayando a un gran nivel.

En la noche anterior, el argentino Gio Lo Celso se llevó una alegría idéntica, ya que su selección se metió también en las 'semis' de la Copa América, dejando en la cuneta a Venezuela por 0-2; el segundo tanto, obra del '21' del Betis, que se convirtió así en el primer verdiblanco que anota un gol en el principal torneo de selecciones de Suramérica.

No compite ahí México, de la mano de Guardado, que también se ha clasificado para las semis tras imponerse a Costa Rica en los penaltis en la pasada madrugada.

El último mapa en el que se sitúa el Betis es el africano, con el argelino Aïssa Mandi y el camerunés Wilfrid Kaptoum buscando unir a su palmarés el cetro continental.