Setién: "Creo que Ceballos se fue pronto del Betis"

Quique Setién no se olvida del Real Betis y, tras ver cómo España ganaba el Europeo sub 21, ha reaparecido para lanzar algunos mensajes que, seguramente, no habrán hecho mucha gracia en Heliópolis. Lo ha hecho en Radio Marca.

"Si Ceballos hubiera estado el año pasado con Fabián en el centro del campo del Betis, hubiera hecho una campaña extraordinaria. Yo creo que se fue pronto del Betis", ha comentado el cántabro, como si el club hubiese podido hacer algo por retenerle.

También, en el mismo sentido, opinió sobre Fabián: "Cuando llegué, vi las posibilidades de Fabián y decidimos quedarnos con él. Le falta mejorar ciertas cosas, pero tiene una capacidad para aprender increíble. Su margen de crecimiento es amplio. El Barcelona quería pagar un millón de euros para llevarse a Fabián a su filial y yo me negué; le queríamos en el Betis". Curiosamente, Serra Ferrer asegura que fue él quien impidió que el club catalán se lo llevase.

"Por Fabián pagaron 30 millones. Si hubiera seguido, no tengo ninguna duda de que ahora mismo se podrían haber sacado 60 millones por él", agregó el cántabro, elogiando al canterano verdiblanco, ahora propiedad del Nápoles.

Setién cree, en cualquier caso, que es normal que clubes de nivel apareciesen para llevarse a ambos.