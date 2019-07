El día después del triunfo de España en la 'Dacia Arena' de Udine, los titulares de los medios italianos fueron todas para Fabián: un futbolista de nivel superior, que probablemente no tiene nada que ver con la categoría sub 21.

De hecho, fue precisamente él quien decidió la final del domingo contra Alemania metiendo un gol importantísimo, participando activamente en el 2-0 de Dani Olmo y mandando siempre en el juego con la colaboración de su amigo/compañero Dani Ceballos. Es decir, la guinda en el pastel tras ser el gran protagonista de todo el torneo italiano

¿Cuánto vale hoy Fabián? Se preguntan inevitablemente los clubes top de cada país. Fácil: un jugador con su talento, su carisma, su inteligencia táctica (puede ocupar todas las posiciones del centro del campo) y, sobre todo, su potencial no puede tener un precio.

Aún más, porque Carlo Ancelotti quiere construir su Napoli 2.0 alrededor de él, sin la mínima intención de dejarle marchar justo cuando empieza lo mejor. Y pensar que el verano pasado eran muchos los que criticaban los 30 millones pagados por los 'azzurri' para ejecutar la cláusula de rescisión del mediocentro del Betis. Una cantidad de dinero que ahora, si consideramos los números del mercado actual, parece de rebajas.

"En Nápoles he crecido mucho, Ancelotti me dio confianza y fue muy importante para mi desarrollo. En el Napoli estoy contento y tengo un contrato de cuatro años", declaró Fabián durante las celebraciones de la Copa tranquilizando a sus 'tifosi'. Y avisando de manera clara a los directivos del Real Madrid: el 'Messi de Los Palacios' este verano no se mueve de Italia.

Le espera la temporada de su posible consagración en la Serie A italiana, bajo las órdenes de su mentor Ancelotti. Otro paso adelante en un camino que un día le verá sin duda en el techo del mundo del fútbol, tanto a nivel de club como de Selección. 'Mamma mia', cómo juega Fabián...