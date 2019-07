Por Pau López, la Roma... y varios clubes de la Premier

Se está moviendo poco el Real Betis en este inicio de mercado, una vez que cerrara la incorporación de Rubi para el banquillo verdiblanco, como recambio de Quique Setién. La marcha de Serra Ferrer y la reestructuración de la comisión deportiva, en parte, ha influido también a ello, amén de tener el grueso de la plantilla prácticamente configurado, teniendo que rematar aquellas cosas que quedaron en el tintero en mercados anteriores, véase la delantera y el lateral izquierdo.

Por ello, hasta la fecha, sólo ha incorporado a Juanmi, habiéndole dado salida a Sergio León, que se ha marchado al Levante por unos cuatro millones de euros y habiendo desvinculado a Álex Alegría y Tosca. Unas salidas a las que los rectores verdiblancos sumarán alguna más, estando entre ellas, posiblemente, la de una o dos de sus figuras, con las que poder sufragar el crecimiento deportivo en el que el club viene trabajando de la mano de Haro y Catalán.

Eso, a no ser que finalmente no sea necesario desprenderse de hombres como Lo Celso, Junior, recién campeón del Europeo sub 21, o William Carvalho, con los que poder engordar las arcas del Benito Villamarín.

Son varios los futbolistas de entidad, pero de menor peso en el plantel, que disponen de 'novias' interesadas en hacerse con sus servicios, llegando, en algunos de los casos, a estar trabajándose suculentas ofertas que podrían evitar a los rectores verdiblancos tener que desprenderse de alguna de sus estrellas. Éste sería el caso, sin ir más lejos, de hombres como Camarasa, quien se sumará a la pretemporada como uno más a los ojos de Rubi pero que goza de un gran cartel, contando con varios clubes de la Premier dispuestos a rondar los 25 kilos que marca su cláusula; Bartra o Pau López, quienes se encuentran en la órbita de la Roma, ya con 'cash' y que trabaja a destajo para intentar a incorporarlos este verano.

Menor interés en desprenderse de él tiene el Betis con el zaguero, a no ser que la oferta sea suculenta, y no una cesión con opción de compra a final de temporada, como era la primera intención de los italianos. Muchos más visos de cristalizar tiene el adiós de Pau López, a por el que la Roma va de verdad, tal y como confirman desde su entorno más próximo a ESTADIO Deportivo. Pero no se trata del único interesado, manejando el guardameta, también, el interés de varios clubes de la Premier, tal y como ha podido confirmar este diario.

A la espera de cómo evolucionen estos movimientos, la semana próxima se antoja clave para conocer el futuro de Pau López, quien llegó libre al Betis y, según estiman en el club, podrían sacar un mayor beneficio, incluso, que por Lo Celso, por quien el Betis ha abonado 25 millones (22, más tres de la cesión) y del que el PSG se guardó un 20% de la plusvalía de una futura venta.

Con una cláusula de rescisión por encima de los 35 millones de euros, los contactos entre las partes por Pau López están aún bastante verdes, de ahí que los interesados apunten a la próxima semana para tener más claro qué es lo que finalmente sucederá. Pese a ello, parece claro que el Betis, dado el caso, no exigirá llegar a la cláusula del cancerbero, ya que una oferta formal a partir de 15-20 millones de euros podría ser entendida igualmente como un negocio redondo por un portero que arribó como agente libre y que sólo ha estado una temporada en Heliópolis, estando la portería, además, cubierta con Joel. En Italia, de hecho, ya hablan de una oferta de 20 kilos y el 50% del pase de Sanabria.