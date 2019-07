El Tottenham, se gasta todo en Ndombele

El Olympique de Lyon anunció ayer que ha vendido al Tottenham al internacional francés Tangy Ndombele por la friolera de 60 millones de euros más otros 10 en variables. Una noticia que tiene otra acepción en Heliópolis: los 'Spurs' se han gastado todo su dinero en el galo.

Los londinenses efectúan de esta manera el fichaje más caro de su historia, superando los 46 "kilos" que abonaron al Ajax para hacerse con los servicios de Davinson Sánchez. Del mismo modo, la escuadra gala bate récords en su extenso historial de ventas tras sobrepasarse los más de 50 millones que recibieron por Lacazette.

Cabe destacar la destacable progresión del centrocampista francés, quien ha pasado de jugar hace dos temporadas en la Ligue 2 francesa defendiendo la elástica del Amiens a incorporarse nada menos que al equipo subcampeón de la Champions League.

¿Significa esto que renuncian a fichar a Gio Lo Celso? Pues para saberlo habrá que esperar a ver qué pasa con el futuro de Cristian Eriksen; pues Pochettino pidió refuerzos y dio a entender que debía haber dinero en la caja, tras "dos años sin fichar" y tras llegar a la pasada final de la Champions.

No obstante, a priori no se antoja factible que vayan también a por el bético, si antes no venden al danés. Más que nada, porque ya saben de buena tinta que para que el Betis acceda a traspasar al internacional argentino, deberán poner, como mínimo, otros 70 kilos.



La cláusula del rosarino es de 100 kilos y los rectores heliopolitanos ya habrían rechazado propuestas de alrededor de 55 millones de euros que, presuntamente, presentaron hace unos días tanto el propio Tottenham como el Manchester United.