Fabián, honores de campeón y su peso en tomates en Los Palacios

Fabián Ruiz ha tenido honores de campeón tras serlo de Europa sub-21 con la selección española y, además del cariño de su pueblo, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ha recibido el regalo de su peso en tomates, uno de los reyes del campo palaciego.



Fabián Ruiz, mejor jugador del torneo donde España se proclamó campeona, fue aclamado por cientos de sus vecinos en la Plaza de Andalucía y, en la puerta del Ayuntamiento, fue recibido por el alcalde, Juan Manuel Valle, antes de firmar en el libro de honor y saludar a su pueblo desde el balcón de la casa consistorial.



El palaciego, algo de lo que siempre ha hecho gala junto a su condición de bético, recibió en el salón de plenos del Ayuntamiento a la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios, que pese a que Fabián pesa 77,7 kilogramos, se 'estiraron' y le regalaron al centrocampista 80 kilos de tomates.



"Os doy las gracias por el apoyo que me demostráis en cada partido, llegar hasta aquí ha sido como un sueño y qué mejor manera de disfrutarlo con todos ustedes, aquí en mi pueblo, donde he crecido. Me siento muy orgulloso de ser palaciego y espero disfrutar de muchos mas triunfos con ustedes. Viva España y viva Los Palacios", le dijo Fabián a sus paisanos desde el balcón, informó el Ayuntamiento en una nota.



Fabián saludó uno a uno a todos los aficionados, firmó cientos de autógrafos y posó con todos los que quisieron inmortalizar ese momento.



Su madre Chari Peña y sus dos hermanos, Alejandro y Yamila, también agradecieron las muestras de cariño recibidas, mientras que su abuelo, Cayetano Peña Márquez, mostraba orgulloso la foto de su nieto con 8 años, cuando se fue al Betis.





Quiero dar las gracias a todos los que ayer se acercaron al Ayto de Los Palacios y Villafranca. Ha sido un placer compartir con mi gente ese momento tan especial. Allí empezó mi sueño de ser futbolista y no importa lo lejos que mi carrera me lleve porque esta siempre será mi casa pic.twitter.com/92PppWh3n8 — Fabian Ruiz (@FabianRP52) 4 de julio de 2019