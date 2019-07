Bartra confía en el hacer de Rubi

Marc Bartra, central del Real Betis, concedió una entrevista al medio alemán Ruhr Nachrichten donde habló del Borussia Dortmund, un anterior escuadra, y también del Betis donde analizó pasado, presente y también futuro.

Lo más destacado fue cuando fue preguntado por su nuevo entrenador Rubi, sobre el que tiene confianza a pesar de no conocerlo mucho. "He tenido poco contacto con él, pero por lo que me han dicho puede mostrarnos el camino correcto y sacar el máximo provecho de cada jugador para el beneficio del equipo. Estoy convencido que es un muy buen entrenador".

Respecto a su paso por el Betis, el zaguero afirmó que le mostraron que iba a ser "muy importante desde el principio" y que se siente "muy bien" por el amor y calor que le dan los aficionados verdiblancos.

También analizó lo acaecido durante la temporada pasada, la cual finalizaron lejos de las expectativas creadas al comienzo de la misma. "Fue un poco trsite. Empezamos bien en LaLiga, quedamos primeros en Europa League ganando en Milan, pero luego perdimos ante el Rennes y el Valencia y fue todo un poco cuesta abajo. Así que fue un poco decepcionante".

Bartra se encuentra ya en Montecastillo preparando la próxima temporada.