Darder: "Es mucho dinero y, si lo pagan, Borja Iglesias se irá"

"Es evidente que todos queremos que Borja Iglesias se quede. Está contento aquí, pero sabemos cómo funciona el fútbol. Hay cláusulas y no se puede hacer nada si un club la paga. Si se marcha, es mucho dinero... Y se irá. No sé si será la venta más cara del Espanyol o de las más caras en la historia. Si se va, el club lo reinvertirá porque llegaría mucho dinero. Todos los clubes crecen a través de las ventas. No podemos hacer nada".

Son palabras, a Catalunya Radio, de Sergi Darder, uno de los pesos pesados de un vestuario, el del Espanyol, que siendo realistas dan por perdido al 'Panda'.

"Borja es jugador nuestro. El club nos transmite tranquilidad y nos dice que el equipo será competitivo. Si se queda, lo seremos y si se marcha, vendrá otro jugador", continuó el medio, que ve al gallego "muy tranquilo" ante su posible fichaje por el Betis.

"Son momentos difíciles para un jugador porque se habla mucho de él, se publican cosas que no son ciertas... Él está bien, entrenándose con normalidad", finalizó.