Lainez: "¿Arrepentido de venir al Betis? Para nada"

Diego Laínez ha atendido hoy a los medios del club y ha dejado claro que no está arrepentido de fichar por el Betis y que espera mucho de esta nueva temporada después del periodo de adaptación vivido el curso pasado. El atacante también valoró el triunfo de México en la Copa Oro y el tratamiento que reciben en el país norteamericano.

- ¿Vio el partido de México o acabas tan cansado de los entrenamientos que no le da tiempo?

- La intensidad de los entrenamientos hacen que tenga que descansar pero tuve un poco de tiempo para verlo y muy feliz porque la selección ha conseguido este campeonato y por Andrés que es parte de este equipo.

- Supongo que en México habrá sido una revolución...

- Sí, ya que fue contra el rival de siempre y fue algo muy bonito para todos. En Estados Unidos siempre nos reciben de buena manera porque hay muchos paisanos allí que llenan los estadios.

- ¿Cómo van estos primeros días de trabajo que hemos visto que se han caracterizado por la intensidad?

- Va con la idea del nuevo cuerpo técnico, estamos adaptándonos lo más rápido posible a sus ideas.

- Está siendo su primera pretemporada en España, ¿está siendo más dura que en México?

- Yo creo que cada pretemporada tiene sus variedades de métodos y formas de trabajo, son distintas. Yo estoy muy contento de estar aquí y de hacer mi primera pretemporada en Europa y trabajando desde ya para hacerlo lo mejor posible.

- Físicamente se le ve más hecho...

- Yo creo que el trabajo ha sido importante, tanto el personal como el colectivo. Soy una persona a la que le gusta trabajar y estoy viendo resultados.

- Sus primeros días sin Guardado, ¿cómo los lleva?

- Bien, la verdad que el equipo es muy bueno como grupo y todos tratamos de apoyarnos entre nosotros. Somos un equipo muy bueno dentro y fuera de la cancha.

- Ya se le ve super integrado...

- Claro, eso también ha sido en parte gracias a mis compañeros que desde que llegué me han tratado como uno más y estoy muy feliz por ello.

- ¿Le ha costado adaptarse, ha notado muchas diferencias en el juego?

- Al principio empecé jugando mucho y bien, luego un poco menos. Cuando me ha tocado entrar siempre lo he intentado hacer bien y eso también es gracias a mis compañeros.

- Con el nuevo entrenador todos tienen ese gusanillo de intentar demostrar que pueden ser titulares, ¿qué tal con Rubi y su cuerpo técnico?

- Yo estoy a plena disposición de él, me gusta mucho trabajar y hacer las cosas bien y ya la decisión le corresponde al entrenador. Yo sin duda alguna voy a poner todo lo mejor de mí, con mi talento y mis ganas de trabajar.

- ¿Ha hablado ya con usted personalmente?

- Sí, ha hablado con la mayoría del equipo. Es un entrenador que le gusta hablar con el jugador y eso es muy importante para seguir aprendiendo y tener ganas de mejorar.

- ¿Y qué le ha trasmitido en esa conversación?

- Mucha seguridad, el estilo de juego... estoy muy contento de tener un entrenador como él y seguir aprendiendo para crecer.

- ¿Qué ha aprendido en este tiempo?

- Los seis meses pasados sirvieron de mucho, el entrenador pasado me ayudó en muchas cosas y estoy feliz por la adaptación esos meses. Ahora contento y con más experiencia para encarar esta temporada.

- ¿Con ganas de ver su mejor versión?

- Sí, siempre uno puede seguir mejorando y cada temporada que pasa se mejora más. Se trata de tener las opciones arriba y ojalá esta temporada sea mejor.

- Esta temporada en el Betis se ha entendido mejor la necesidad de su periodo de adaptación que en México...

- El club se encarga mucho de eso, el proyecto de ellos ha sido muy bueno y ha ido de buena manera.

- ¿Siempre ha notado el respaldo del club?

- Sí y también de la afición. Me siento muy identificado con el club, me gusta su afición y va a ser una muy buena temporada.

- Nos sorprende leer que en el Mundial sub 20 se has equivocado...

- En México la prensa es de esa manera y eso me ha tocado desde que estoy con la selección y lo considero normal. Sin ellos no existiría la exigencia que tenemos y tú decides cómo te tomas esa exigencia, yo siempre he decidido tomarla bien.

- Se le exige como si tuvieras 25 años...

- Cuando estaba allí me exigían como si fuera un veterano pero eso me sirvió para crecer y para ser titular y campeón en mi anterior equipo. No soy de esconderme de la presión.

- En ningún momento Diego Lainez se arrepiente de venir al Betis...

- Para nada, esta ha sido la decisión más importante de mi vida y estoy muy convencido de estar aquí. Espero poder seguir muchos años y sólo pienso en dar lo mejor de mi a este equipo.

- Sin Europa va a haber menos partidos, va a tener que pelear más todavía por un puesto...

- Eso sin duda, yo creo que la competencia interna va a hacer que el nivel aumente no sólo conmigo sino con todos.

- ¿Qué expectativas tiene Diego Lainez con esta temporada?

- Me voy enfocando en el presente, quiero ser parte muy importante del equipo pero también mirando a lo colectivo. Tú sabes los objetivos que hay que es clasificarnos a Europa.

- ¿Y a nivel individual?

- Eso se va a ir dando poco a poco y se verá en el campo. Primero hay que ganarse el puesto.

- ¿Dónde se siente más a gusto en el campo?

- He jugado en diferentes pociones adaptándome bien, pero me siento mejoren banda o detras del nueve pero no tengo problemas en jugar en otros sitios.