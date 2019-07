El PSG tasa a Jesé a la baja

Jesé no cuenta para el PSG, que le está buscando una salida.

La dirección deportiva verdiblanca no contempla, al menos de momento, el fichaje de Jesé, pese a que no paran de encartarlo. El jugador canario no cuenta para Leonardo, eso es un hecho, y el PSG lo está intentando colocar, consciente de que será difícil amortizar los 25 millones que pagó en el verano de 2016 al Real Madrid.

La intención es desprenderse de él y para ello lo ha tasado en unos cinco millones de euros.

Los rectores le consideran muy válido, pero su precio, además de su ficha, no encajan en el presupuesto del Betis, que prefiere no cerrarse puertas pero que quiere centrar sus esfuerzos en sus primeras opciones.

Jesé volvió ayer a los entrenamientos con el PSG, a la espera de resolver su futuro.