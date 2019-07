Rufete: "Borja está con nosotros a tope"

Rufete, director deportivo del Espanyol, ha valorado hoy la situación de Mario Hermoso y de Borja Iglesias, jugadores que podrían abandonar este verano el Espanyol si finlamente alguno de los clubes interesados en ellos acaba pagando sus cláusulas de rescisión. El exjugador sabe que están en el mercado, pero agradece su comportamiento: "Mario y Borja, evidentemente, están con nosotros. Las conversaciones que hemos tenido directamente con ellos demuestran compromiso. Hay una cosa que no podemos obviar que es el mercado y por experiencia, cuando un jugador está en el mercado, las cosas se pueden entender de una manera o de otra. La situación es fantástica con ellos y están con nosotros a tope".

El Betis es el equipo que más interés ha mostrado en Borja Iglesias, aunque otros como el Valencia también están al acecho: "Nuestro trabajo es defender los intereses del club y eso hacemos. No estamos haciendo algo que no toque ni que no quiera nuestra gente. Después hay situaciones de mercado y ofertas que llegan. Es bueno porque hay jugadores importantes, pero ya sabéis cuál es el posicionamiento. Las ofertas las miramos, las comunicamos y si en algún momento se llega a buen puerto se verá. De momento tenemos que velar por el club porque tenemos un camino hacia delante y tenemos una previa de Europa League próximamente".

En todo momento, Rufete ha señalado que los dos jugadores están del lado del club, descartando cualquier conato de rebeldía. "Hemos hablado de todo, les veo muy tranquilos. La situación de mercado de un jugador, al haberla vivido, la conozco, pero saben nuestro posicionamiento. Desde nuestra parte hacia ellos estamos encantados de tener dos jugadores como ellos. Son dos futbolistas excelentes y como personas también. Ellos respetan el posicionamiento del club".