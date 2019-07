Verano inmejorable

A pesar de que LaLiga ha acabado hace tiempo y no hay partidos desde hace mucho, el nombre del Real Betis sigue sonando con fuerza. Eso es gracias a sus futbolistas, que con sus selecciones están rindiendo a gran nivel, ganando títulos o quedándose a las puertas de los mismos.

Cuatro campeonatos, un subcampeonato y un tercer lugar hacen que la escuadra verdiblanca contemple con orgullo que tiene a grandes jugadores integrados en sus plantillas.

El que abrió este exitoso camino fue el portugués William Carvalho, que con su selección se alzó con el título de la Liga de las Naciones de la UEFA, siendo el centrocampista bético clave en el triunfo, ya que participó en todos los partidos.

Otro que saboreó las mieles del triunfo fue Junior Firpo con España sub 21, imponiéndose en el Europeo de la categoría. No fue titular siempre, pero acabó en el once inicial junto con otros dos canteranos (Fabián y Ceballos), que ya no están en las filas de la escuadra del Villamarín. Guardado añadió otro tanto con México y la Copa Oro.

El capitán fue, una vez más, el pilar sobre el que giró el juego del 'Tri'. El último, que ha pasado de puntillas, pero no es menos importante, es el oro de Emerson en el prestigioso Torneo de Toulon, que ganó con Brasil, siendo elegido en el once ideal del evento.

El segundo lugar lo aportó Merel Van Dongen con Países Bajos en el Mundial femenino, donde la zaguera participó activamente en el éxito de su combinado.

Finalmente, Giovani Lo Celso intentó el triunfo en la Copa América con Argentina, pero se tuvo que conformar con un bronce tras caer en semifinales contra la favorita Brasil.

Turno de Mandi

Aún no ha acabado, puesto que Aïssa Mandi puede obtener otra victoria en clave heliopolitana. El central ya está en cuartos de final de la Copa de África con Argelia, la cual es una de las favoritas al triunfo definitivo.