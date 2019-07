Rubi: "Estoy tranquilo, los fichajes llegarán"

Cuando se cumple una semana desde que el Betis volvió al trabajo, el nuevo técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha concedido una extensa entrevista a los medios oficiales, en los que además de expresar sus primeras impresiones, mostró su confianza en la dirección y comisión deportiva, de la que asegura que están trabajando ?las 24 horas? para traer los fichajes que necesita el equipo, pese a que de momento tan sólo ha llegado Juanmi.

"Uno está tranquilo porque sabe los profesionales que hay dentro del club, que están trabajando las 24 horas. Cerrar un fichaje hoy en día no es fácil. Aparte del tema económico, los contratos, los acuerdos de pago, el no sé qué... Esto requiere una ingeniería tremenda. Antes era fácil: 'dame la baja, la cojo, y me voy'. Esto ha cambiado mucho. Pero el club está trabajando en ello y van a llegar cosas seguro?, declaró el técnico catalán, quien precisó que, además de las caras nuevas, "lo mejores fichajes" serán los internacionales que todavía tienen que incorporarse tras sus vacaciones, en relación al mexicano Andrés Guardado, el argentino Giovani Lo Celso, el portugués William Carvalho, el argelino Aïssa Mandi o el internacional sub 21 Junior Firpo.

Insistió Rubi en su fe en los responsables del área deportiva, para los que pidió confianza. "Cada uno está haciendo su trabajo, obviamente, pero a mí ya me ha quedado claro el tipo de directivos y director deportivo que tenemos. Vamos a estar muy a gusto todas las partes. Hasta el entrenador saliente lo ha dicho públicamente. Y yo con lo poco que los conozco, que no los conozco ni la mitad que Quique Setién, creo que el beticismo tiene que estar muy tranquilo con este tipo de personas que hay dirigiendo el club", consideró.

Centrado, pues, en la preparación del equipo y a la espera de que se confirmen los fichajes, Rubi valoró el trabajo que está llevando a cabo estos días en Montecastillo. Rubi, consciente del potencial ofensivo de los suyos, intenta incidir en las prestaciones defensivas. "Aún nos faltan muchas cosas y otras que hemos hecho hay que perfeccionándolas. Queremos que el jugador vaya absorbiendo. En el fútbol obviamente tu equipo será más fuerte en unas cosas que en otras porque depende de las características de los jugadores, de la idea del entrenador... Pero tienes que intentar serlo en todo si puedes porque la competencia es muy grande y no hay que renunciar nunca a nada. El año pasado llegamos al Espanyol y sabíamos que teníamos más dificultades en implantar lo ofensivo. Lo defensivo era un equipo que ya que lo trabajaba mucho anteriormente y pensábamos que ahí era más fácil. A lo mejor aquí pensamos que es un poco al revés. Sabemos que ofensivamente hay muchas cosas y que están muy bien y defensivamente vemos cosas que podemos hacer de otra manera y ahí tenemos que estar un poco más pesados. Eso es tarea del cuerpo técnico para ver lo que el equipo necesita y el entrenador quiere", explicó.

En cuanto al sistema, el técnico catalán admitió tener una preferencia, pero asume que dependerá de la capacidad de la plantilla para asimilar su idea. "Lo va a marcar el desarrollo de la temporada. Nosotros hemos analizado mucho al Betis y pensamos que la propuesta de empezar con una defensa de cuatro puede venir bien, la podemos trabajar y puede salir bien. Luego el tiempo tendrá que demostrar que nuestro análisis no ha sido erróneo, porque puede ser que en nuestro análisis nos hayamos equivocado o no acabamos de encontrar la tecla para que eso funcione bien. Un entrenador que venga diciendo que sólo se puede jugar de una manera creo que no es una buena manera, hay que saber ir variando. Y luego hay partidos, que a lo mejor resulta, por decirte algo, que tienes todos los laterales lesionados, juegas contra un equipo que ataca muy bien los pasillos interiores de la última línea y te interesa jugar con cinco. Y lo trabajas, lo entrenas, son profesionales y están súper acostumbrados y sale bien. Pero eso no quiere decir que a lo mejor salga bien siempre. Para ese día has salvado la situación con esa forma de jugar, has conseguido el objetivo que siempre es ganar a corto plazo y entonces, pues bueno... No hay que estar cerrado a nada. Ojalá el primer sistema de juego que propongamos sirva para las 38 jornadas, ojalá, pero eso no es nada fácil, a veces hay que ir variando un poquito también el estado de forma de los jugadores. Tienes un mediapunta que marca diferencias y en ese partido te interesa jugar con ese mediapunta en su sitio. Son muchas variables, pero dentro de una idea de juego, no cambiar por cambiar ni volver loca a la gente, todo esto dentro de una idea de juego y de una evolución".

Lo que sí consideró irrenunciable de su método es "una cosa tan sencilla como transmitir valores de valentía" y ser, en este sentido, un equipo que "siempre intente atacar y controlarlo todo", además de no ser previsibles.

"En cada partido preparamos alguna cosa para que el rival, aunque nos haya visto todos los partidos, no lo espere. Si ale bien, esa cosa es nueva. Pero la idea de juego, el ser valientes, querer atacar, querer robar rápido, ir para adelante aunque ganemos 1-0 y no meterse atrás no ha cambiado en 20 años conmigo", insistió.

En este sentido, el de Vilasar del Mar consideró que al primer partido liguero ante el Valladolid su equipo debe llegar "al máximo" y que, aunque haya desajustes, "en cuanto a la mentalidad de competir y de ganar el partido, no habrá dudas".

Por último, Rubi aseguró que la oportunidad de dirigir al equipo verdiblanco le ha llegado en el mejor momento de su carrera, "después de una experiencia, de haber podido trabajar y perfeccionar" su método, y que "el reto cada vez es de más exigencia" y eso le "gusta". Asimismo, apuntó que llega con un cuerpo técnico compenetrado "que funciona como un reloj" y que va a los sitios "a mil por cien".