"Borja es un chico de palabra"

Alejandro Menéndez, entrenador del Quess East Bengal de la India, coincidió con Borja Iglesias durante la estancia del delantero en el Celta B. ESTADIO se puso en contacto con él para que nos diera pistas de cómo es y cómo juega el de Santiago de Compostela.

- ¿Cuándo coincide con Borja?

- Yo coincido con Borja en mi segunda etapa. Llego en febrero de 2016 al Celta B en una situación mala, con el equipo penúltimo. El equipo está caído por los malos resultados.

- ¿Cuál es la primera impresión que tiene de él?

- Mi primera etapa fue en 2009 y conocía poco a la plantilla. Era un chico que prometía, de los que te dicen que tiene potencial para el primer equipo cuando se destapara. Pero en ese momento estaba triste en su juego, era poco conocedor de sus virtudes y de inicio no es titular conmigo.

- ¿Qué destacaría de Borja Iglesias?

- Tiene un físico privilegiado. Por naturaleza es fuerte, aguanta los contactos. Es un chico hecho para esa posición. Muy bueno en duelos, potente, de piernas muy fuertes y constante. Ve muy bien los espacios y tiene muy buenos mecanismos.

- Actualmente se exige a los jugadores jugar bien desde muy jóvenes, que exploten pronto, pero Borja lo ha hecho de tarde, ¿a qué se debe?

- Borja ha explotado sus virtudes en estos años. La llave ha estado en que se ha crecido en la dificultad. Su actitud, ganas y trabajo le han hecho llegar. Como entrenadores al buen futbolista, al igual que a un buen estudiante, se le exige porque ves que tienen cualidades algunos explotan antes o después.

- ¿Qué ha mejorado Borja?

- Al principio no conocía bien sus cualidades. Cuando recibía, se giraba y confiaba en ganar el duelo al defensa por su físico, ahora sabe cuándo hacerlo. Lee mejor las situaciones. Como dije, al principio no juega conmigo y tengo una anécdota, una charla con él en la que le digo que va a acabar jugando y que va a meter seis goles. Tú no sabes si te está escuchando o no... A partir del cuarto partido mío es titular y mete seis goles hasta final del temporada. Nos salvamos, quedando décimos y Borja mete esos seis goles, un número que había dicho para motivarlo y me lo recordó. Ese es el resurgir de Borja. Luego ese equipo es el bloque para competir con Cultural Leonesa y Racing y que se mete en play offs y donde él marca 20 goles. Antes no era consciente de sus cualidades. Tenía una metralleta pero no sabía quitarle el seguro. Ahora tiene una gran lectura, tiene un gran juego de espaldas. Además juega sin balón y con mucha intensidad. Maltrata a los defensas. Juega para el equipo.

- Se dice que tiene la cabeza muy bien amueblada...

- Tiene mucha madurez pero fuera es como un niño de buenas intenciones, siempre va de colega, no tiene maldad. Dentro del campo, ha tenido marcadores duros, que le han pegado y lo aguanta como un guerrero, sin quejarse.

- También se dice que es un chico de palabra, que cuando se compromete lo hace de verdad.

- Tiene buenos valores y es un chico de palabra. Imagino que considera el Betis un paso adelante al ser un equipo con mayores objetivos y recursos. Imagino que si hace el cambio Espanyol por Betis, lo hace porque tiene la mirada puesta en 5/6 meses. Mira a largo plazo. Y que también lo hace por la posibilidad de mejorar condiciones con todo el respeto al Espanyol.

- ¿Cree que costar 28 millones de euros, su cláusula, y que se convirtiera en el segundo fichaje más caro de la historia del Betis por detrás de Denilson le puede afectar? ¿Sentiría presión?

- Yo los pagaría. No le va a poder la presión de los 28 kilos. Él se libera con su forma de ser, su play, en redes sociales, contesta. El camino y los momentos que ha vivido le han endurecido. Se supera.

- ¿Lo ve en la Selección?

- Reúne todas las condiciones que tiene un 9. Además tiene mucho gol. No soy el seleccionador pero yo lo llevaría si sigue así.

- Y usted Alejandro ha estado en Tailandia y ahora ¿qué le espera?

- Estuve en Tailandia donde gané 5 títulos. Tengo buen cartel allí. He entrenado en España a Celta B, Burgos, Castilla... Pero ahora me voy a la India, al Quess East Bengal. Un equipo que está en fase de crecimiento, que se está profesionalizando, actualizando con dueño implicado y donde hay capacidad y recursos. Tendré la oportunidad de construir. Venimos de ser subcampeones y el fútbol es un deporte emergente allí.

- Entrenador que ha pasado por la cantera del Madrid ¿Qué jugadores ha tenido?

- Hay 63 jugadores en Primera que han pasado por mí, entre ellos Pedro Mosquera, Iago Aspas, Adán, Juanfran, Granero, Mata, Callejón, Carvajal, Marcos Alonso, Michu...no es fácil gestionar un vestuario así con gente tan buen y donde tantos quieren jugar.