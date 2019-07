"¿El interés de otros equipos? Estoy contento en el Betis"

Junior Firpo, recientemente campeón de Europa sub 21 con España, es uno de los integrantes del primer plantel del Real Betis Balompié que tiene su futuro en el aire, siendo muchas las 'novias' con las que cuenta, entre ellas el Barcelona y algún otro club de la Premier, gracias a su gran papel en la banda izquierda.

El hispano-dominicano, sin embargo, parece tener los pies en el suelo y aboga por no tomar una decisión acelerada al respecto, siendo consciente de que en el Betis es feliz: "Todo está yendo muy rápido, intento no pensar en que hace poco estaba jugando en campos de tierra y con encerronas en algunos campos, sólo me dedico a jugar. Yo ahora estoy en el Betis, es el equipo de mi corazón, y espero estar muchos años aquí. Lo del interés de otros equipos es algo con lo que hay que convivir. Pero estoy contento aquí, estamos cerquita de Málaga, ahora sólo quiero aprovechar mis últimos días de vacaciones y lo otro ya se verá".

Junto a ello, el lateral volvió a recordar en Radio Marca Málaga que si no llega a firmar en su día por el Betis, habría acabado dejando el fútbol: "Con 9 años el Málaga me llamó, pero mi padre consideró que era demasiado joven. Mantuve la ilusión de ser profesional, pero con 18, cuando veía en la tele debutar a chavales jóvenes, la perdí un poco. Incluso le dije a mi novia que si ese año no me fichaba ningún filial, lo dejaba. Y lo tenía decidido, pero en el último partido de liga de juveniles jugamos contra el Betis y ahí me ficharon".

Por último, Junior se mostró triste por la marcha de Quique Setién, quien le dio la oportunidad de debutar y asentarse en el Betis, teniendo gran parte de culpa de lo que le ha venido después. "Es algo que decide el club. Yo guardaba una relación fantástica, me dio la oportunidad y me puse triste por su adiós porque el Betis había ganado mucho con él. Ahora llega Rubi, ya he hablado un par de veces y parece un entrenador fantástico. Estoy seguro que hará grandes cosas aquí", concluyó.