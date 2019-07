Kaptoum, señalado en Camerún

El nefasto papel de Camerún en la CAN 2019 ha señalado de manera indirecta al bético Wilfrid Kaptoum, formado en la escuela de Samuel Eto'o. La vigente campeona de la competición y segunda con más títulos se ha caído de un cuadro que actualmente se encuentra en cuartos de final, de ahí que no se hayan hecho esperar las críticas.

La primera de ellas por parte de Petrus Boumal, que actualmente milita en el FK Ural en Rusia. El internacional camerunés, por tanto, no tuvo dudas en apuntar como principales culpables a Samuel Eto'o y al seleccionador Clarence Seedorf.

"Kaptoum no juega en Sevilla, pero es seleccionado porque es el hijo de Eto'o. Incluso si no juega, está feliz de estar allí. Pero en ningún caso puede reclamar un lugar de titularidad. Oyongo, Anguissa, Fai Collins, a ellos tampoco les gusta Eto'o, entienden que él está haciendo demasiados chanchullos. El entrenador es malo. Todo lo que toca Eto'o, no funciona", ha dicho Boumal en Afriquesport.