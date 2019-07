Víctor asume la marcha de Borja: "Hay que ponerse en su piel"

El protagonista del culebrón del verano es Borja Iglesias. Para comprobarlo, basta con darse un paseo por las redes sociales, repletas de imágenes y 'gifs' de pandas e incluso de plegarias para que el anuncio oficial llegue cuanto antes. La lentitud con la que avanzan las negociaciones entre los clubes (el Betis y el punta hace tiempo que cerraron un acuerdo) genera ya ansiedad y de nada sirve la paciencia que transmiten 'off the record' las partes cuando son preguntadas por este diario por el punto en el que está la operación, que avanza lenta pero inexorablemente y que tardará todavía varios días en poner su punto final.

La expectación en el beticismo es quizás desmesurada, pero en Cornellà no se respira menos inquietud y ansias por conocer en qué quedará todo esto. Para hacerse una idea de hasta qué punto monopoliza este caso la actualidad, basta con fijarse en la rueda de prensa que ofreció ayer Víctor Sánchez, capitán del Espanyol, en la concentración que el conjunto perico realiza en Navata (Girona). El pivote blanquiazul respondió a ocho preguntas y en seis de ellas se nombraba al Betis: cuatro eran sobre Borja Iglesias y otras dos de la marcha de Rubi.

El centrocampista se expresó en la misma línea que unos días antes habló Sergi Darder, por un lado deseó seguir contando con el olfato de gol del gallego, pero por otro deslizó que el vestuario hace mucho que da por sentada su marcha.

Tanto es así, que exclamó que ve "normal que el Betis quiera fichar a Borja, porque sabe que es un gran jugador que le va a dar mucho gol". Es más, Víctor Sánchez se puso en la piel del punta y admitió que él también haría lo mismo: "No sabemos qué va a pasar. Le preguntamos cómo está y él dice que está tranquilo. Borja ha vivido la parte más complicada del fútbol, porque llevaba años queriendo estar en la elite. De momento es jugador del Espanyol, aquí está encantado, y si cambia de equipo le desearemos lo mejor porque le irá bien y se lo merece. Cada uno tiene que meterse en la piel de Borja o de cualquier otro jugador para saber qué decidiría si llega un club que paga la cláusula y le ofrece un contrato mejor. Podemos pedirle que se quede, pero él es quien decidirá".

En este sentido, consideró que operaciones como esta forman parte de este deporte y no cree que la marcha de Borja Iglesias al Betis vaya a ser dramática para el Espanyol, pues el club sabrá encontrar a un sustituto. "Se han ido otros grandes futbolistas, han venido otros y hemos seguido creciendo. No hay nada que haga pensar que se van a ir mañana o que no lo vayan a hacer. Si los clubes pagan sus cláusulas, hay beneficios para el Espanyol y ellos pueden crecer más, habrá que aceptarlo. Pero ojalá nos puedan ayudar en la fase europea y en LaLiga", deseó el capitán blanquiazul.

Dos plazos, vía más factible

Mientras los aficionados de uno y otro equipo esperan ávidos alguna novedad, los clubes siguen dando pequeños pasos hacia un entendimiento. En este sentido, como viene informando ED, la vía que gana más enteros es la de abonar los 28 millones de la cláusula del goleador (más los intereses) en dos plazos; uno de ellos inmediato (que depende de Pau y la Roma) y otro en menos de un año, aunque todavía se discute el calendario de pagos.