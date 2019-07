Barragán: "Me voy a dejar la piel por el Betis"

La temporada pasada no fue fácil para Antonio Barragán. En Liga, por ejemplo, apenas jugó 14 partidos, en los que acumuló algo más de 900 minutos. Con algo más de presencia tanto en Europa como en la Copa del Rey, su rol en el equipo era muy secundario, llegando a quedarse fuera de muchas convocatorias.



Ahora, con la salida de Setién y la llegada de un nuevo entrenador, el lateral quiere hacer borrón y cuenta nueva. "La verdad es que me encuentro bastante bien en este inicio de la pretemporada. Es cierto que las piernas pesan un poquito, porque estamos trabajando duro. Pero me voy a dejar la piel por el Betis y por convencer al entrenador", declaró el de Pontedeume al término del primer amistoso de la pretemporada del equipo ante el Sheffield United, en el que fue titular.



?Sobre ese primer bolo veraniego, Barragán valoró el trabajo del equipo, pese a la derrota 0-1 en tierras portuguesas.

"Hemos estado bastante bien en muchas fases del partido, hemos tenido el balón, hemos metido al rival en su área y generado bastantes ocasiones€ son partidos de preparación. Estamos trabajando duro y bien. Hay que seguir con la filosofía que quiere el míster y hacerlo mejor en el siguiente partido", añadió el jugador a los medios desplazados hasta Faro, donde tuvo lugar el encuentro.



Allí, precisamente, el lateral quiso lanzar un mensaje a la afición, a la que pidió paciencia. "El equipo se deja la vida en cada entrenamiento. Queremos decirle a la afición que nos dejaremos la vida en cada partido esta temporada. Vamos a trabajar para ello".



Sobre las diferencias en el estilo, entre Setién y Rubi, dijo: "Cada uno tiene su estilo y lo que queremos es prepararnos bien para empezar LaLiga de la mejor manera posible. El nuevo cuerpo técnico viene con mucha ilusión y muchas ganas. Nos está metiendo mucha información en la cabeza y esto es cuestión de tiempo para que la idea se reafirme. Poco a poco se irá viendo a un equipo que jugará muy bien, tendrá el balón y generará muchas ocasiones. Es lo que todos queremos".





Por último, el ex del Middlesbrough elogió la rápida adaptación del único fichaje hasta el momento,. "Estamos muy unidos. Él se ha integrado muy bien en el grupo. Ésa es la idea, que seamos una piña", concluyó.