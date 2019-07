Rubi deja claro el plantel que quiere, el futuro de los canteranos, Joaquín, Borja, Lo Celso...

Tras diez días de trabajo con el equipo y a falta de uno para que se cierre la primera parte de la temporada del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, hacía un balance global de un periodo en el que ya han jugado su primer partido y en el que no se ha producido ninguna incorporación y sí la salida de Pau López. Eso no preocupa al técnico catalán, que sigue confiando en el trabajo del club, no ocuta cuáles son sus planes para la presente temporada e, incoluso desvela que alguno de los cedidos podría quedarse e, incluso, algún canterano podría entrar desde el inicio en el primer equipo.

Fichajes: objetivos claros y atentos a una oportunidad

"La idea es traer 3-4 refuerzos. Un portero, un lateral y un delantero. Luego siempre queda la posibilidad de que salga alguno de los jugadores de la plantilla y que tengamos que reforzar esas posiciones. Y también te queda una plaza abierta que por si sale una cosa muy interesante de mercado".

"Sabemos que hay que tener un poco de paciencia porque son operaciones que no son fáciles. Lógicamente, lo que queremos es tener cuanto antes la plantilla lo más parecida posible a la que vamos a tener al final".



Tardanza de los fichajes

"No están llegando, pero se está trabajando muchísimo. Nuestra intención no es traer a ocho jugadores. Estamos buscando menos. Tenemos una plantilla en la que queremos hacer retoques. Hay que dejar trabajar con paciencia. Pronto tiene que haber algo. Si sale alguno queremos que sea a un precio muy bueno para el club y si no, no queremos desmantelar el equipo en ese sentido".



Qué plantel va a tener...

"Estoy abierto a 21, máximo 23. Prefiero que haya competencia importante entre los jugadores que haya y para dar cabida a los jugadores que se lo están ganando en el filial".

"La idea es mejorar la plantilla del año pasado. Tenemos que tener en mente que tenemos la obligación de pelear por los puestos europeos".



Borja Iglesias, una prioridad

"Creo que hemos llegado a una situación en la que tenemos que reconocer que tenemos interés en Borja Iglesias. Es un jugador con mucho gol, con mucho trabajo, con una capacidad para crear ocasiones de gol. Supera los tópicos en cuanto a implicación".



Dos opciones para la portería

"Creemos que hay porteros con muchísima proyección que pueden estar en el mercado. Y no sólo es proyección, sino rendimiento inmediato que pueden dar".



Salida de Lo Celso

"El Betis tiene muy claro que estos jugadores -también por Junior- son muy importantes para el club y el cuerpo técnico, también. Pero a lo mejor la otra parte tiene otra idea. A partir de ahí tenemos que intentar convencerle o buscar el máximo beneficio para encontrar un sustituto de garantías. Estamos hablando de un caso que a lo mejor su idea es la de marcharse. La del resto es quedarse".



La cantera aprieta este verano

"Tengo que reconocer que han venido muy buen preparados y con muchas ganas de quedarse. La plantilla es muy competitiva y es complicado, pero no descarto que alguno se pueda quedar en el primer equipo. No puedo decir el nombre porque tiene que seguir trabajando, pero hay un nombre que está destacando. Están empujando todos en líneas generales. Les voy a dar oportunidades a todos los que se lo ganen".



El futuro de Joaquín en su último año

"Me alegro de verlo a tan alto nivel. Yo no voy a hablar más con él de que le queda un año. Este debate él y yo lo hemos cerrado. No se ha perdido ningún entrenamiento, no ha tenido ningún problema físico y ha trabajado como el que más. La calidad no la va a perder. Quiero que siga siendo como es y que nos siga dando tanto como hasta ahora. Seguro que nos va a dar mucho".



Balance tras el primer amistoso

"Nos queda mucho para ver el Betis que se quiere ver, pero por otro lado es normal. Los jugadores no están ni al 50% de lo que pueden estar, y no tienen la frescura necesaria. No es real lo que uno ve. La evolución se tiene que ver en cada partido".



Rubi, sobre Feddal, ausente también hoy

"En las pruebas médicas hubo alguna anomalía y hay que repetirlas. Los médicos recomiendan que tiene que estar en reposo absoluto".



Balance de los primeros días de trabajo

"Están siendo palizas de todo tipo. Físicas, técnicas, físicas... Está siendo una valoración muy positiva. Estámos cumpliendo una etapa muy lógica de esfuerzos importantes. La pretemporada para mí es una carrera para ser titular el primer día".