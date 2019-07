Pau López: "Le deseo lo mejor al Betis, es un equipo al que amo"

Pau López, nuevo portero de la Roma, acudió al plató de la televisión de Roma para hacerse conocer entre sus nuevos seguidores y de paso conocer a parte de la prensa que le acompañará en su nueva etapa en el país transalpino. El meta tuvo tiempo para repasar su carrera en España y acordarse de su antiguo equipo, el Real Betis.

El catalán afirma estar ante un paso más en su carrera: "Creo que fue el momento perfecto para aprovechar esta oportunidad. Pienso que puedo asumir la responsabilidad de defender la puerta de la Roma. Estoy feliz de haber llegado a un club italiano histórico, que ha depositado su confianza en mí. Me alegra estar aquí. No me gusta mucho describirme, prefiero que otros lo hagan y otros me evalúen. Se podría decir que soy un portero que juega bien con sus pies y es algo que aprendí a hacer especialmente con Quique Setien el año pasado en el Betis. Creo que soy bueno en el juego aéreo y es por eso que me siento cómodo entre los palos. Como dije, no me gusta hablar de mí mismo, pero espero que la gente disfrute viéndome jugar".

Sobre su trayectoria quiso destacar su etapa en el Betis: "El Espanyol fue el equipo donde crecí. Se lo debo todo a este club, porque me dio la oportunidad de jugar en Primera división. Me cuidaron, pero era hora de irme de casa y encontré otra en el Betis, fue un año increíble a nivel personal. Desde el principio, la gente siempre me ha tratado muy bien, siempre me he sentido amado, los aficionados son muy cálidos. Es un club que está creciendo mucho y solo puedo agradecer a ambos clubes. Crecí en el Espanyol y luego pasé un año en el Betis. Aunque solo ha pasado un año, solo puedo tener buenas palabras para el club y sus seguidores. Les deseo lo mejor al club, es un equipo al que amo y del que siempre seré un fan. El fútbol italiano es sinónimo de aficionados apasionados, fanáticos del fútbol".

Su experiencia en la Selección vino muy de la mano del Betis: "Como dije antes, fue un año increíble a nivel personal. Con el Betis jugué muchos partidos, aprendí mucho gracias al entrenador. Cuando llegué al Betis no sabía jugar bien con mis pies, pero gracias a la alegría del entrenador crecí y me llamaron en la selección nacional. Fue una noticia fantástica, no lo esperaba y estaba feliz de poder representar a mi país y jugar con los jugadores más fuertes de mi país. Cuando el equipo nacional me necesite, siempre responderé "presente", para ayudar al equipo".

Pau lucirá el número 13 en el equipo romano, dorsal al que no están muy habituados en Italia: "En España, los porteros siempre toman el 1 o el 13. Hace ya tiempo que me va bien con el 13 y me parece que el último portero que usó el 13 aquí fue Alisson. Me encantaría ser la mitad del portero que es Alisson. Es un portero que lo hizo muy bien aquí en Roma. Además de ser un número que me gusta, es una manera de intentar seguir los pasos de uno de los mejores porteros en este momento".

Un nuevo derbi espera al guardameta que ya sabe lo que es vivir un Espanyol-Barcelona y un Betis-Sevilla: "El derbi entre el Barcelona y el Espanyol está un poco desequilibrado, porque la diferencia entre los dos equipos es muy amplia. Pero mi favorito es el que se juega entre Betis y Sevilla. Los momentos que viví el año pasado fueron mágicos, por lo que significa este juego para los sevillanos, por cómo lo vivieron, por cómo se preparó el partido ... Es un gran derbi, creo que es el mejor derbi de España, sin duda. Me contaron sobre el derbi de Roma, entre Roma y Lazio, estoy feliz de poder vivirlo. Espero entender lo que significa representar a la Roma. Cuando llegué a Sevilla no sabía qué significaba el Betis para sus aficionados. Cuando me fui lo sabía perfectamente y estoy seguro de que será lo mismo aquí en Roma".