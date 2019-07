Rufete replica a Rubi y desafía al Betis

No han sentado nada bien las palabras de Rubi sobre Borja Iglesias en la rueda de prensa que ofreció el pasado lunes desde la concentración de Montecastillo. El técnico catalán admitía abiertamente el interés del equipo heliopolitano en el delantero gallego, por el que además el Betis está negociando, unas declaraciones a la que Rufete quiso responder ayer en la rueda de prensa de presentación del extremo Matías Vargas.

El director deportivo espanyolista replicó al que fuera su entrenador que él no suele hablar de jugadores que no son suyos, en contra de lo que hizo Rubi días atrás. "Siempre creo que debemos hablar de los jugadores que tenemos. Ya es complicado no equivocarte tú, como para estar pendiente de lo que dicen los demás", comenzó el otrora jugador, que también lanzó un mensaje al Betis, recordándole su posición frente al fichaje del 'Panda'. "Para nosotros está muy clara la situación de Borja. Nosotros seguimos en la misma situación del inicio -reclamando la cláusula-. Se habla mucho, pero acabar las cosas como uno quiere o como uno desearía no es fácil. Borja es consciente de que el club se juega muchísimo", advirtió el directivo blanquiazul, que no se atrevió a garantizar que ni Borja ni Mario Hermoso, jugador pretendido por el Atlético, vayan a estar el próximo 25 de julio en la previa de la Europa League. "Tendrías que preguntar a los clubes que vienen a comprar. Ellos tienen contrato y son jugadores del Espanyol", espetó Rufete.

Menos combativo se mostró el técnico espanyolista David Gallego, que asume que será difícil retener al delantero. "Tenemos que estar preparados para todo y, en este sentido, la dirección deportiva lo está. Los estamos viendo con muchísima implicación, si no estuviésemos pendientes de los medios no sabríamos que hay interés por ellos, su compromiso es máximo", declaró Gallegó con respecto al jugador pretendido por el Betis y al central madrileño.

En el vestuario, por su parte, abogan por "entender la situación" de estos jugador. Al menos, en estos términos se han expresado todos y cada uno de los compañeros que han sido cuestionados por este asunto. El último, el meta Diego López, quien señaló en El Larguero, que tanto Borja como Hermoso "son dos grandes futbolistas" que han "ayudado mucho al equipo la temporada pasada", pero insistió en que "hay que entender las situaciones individuales de cada uno". "El club tendrá que decidir y los propios jugadores, también. Creo que en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que el club está trabajando bien", terminó el cancerbero.