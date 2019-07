Fekir, el 'robo verde'

'El Messi de Lyon', así lo llamaba hace poco tiempo el presidente Jean-Michel Aulas. Entonces, ¿cómo puede Nabil Fekir irse por tan sólo 25 kilos? Me gusta creer que esta cifra representa una pierna únicamente.

Hace un año, todo estaba hecho con el Liverpool por 65 kilos. Todo menos su visita médica. Oficialmente, su traspaso fue cancelado por su rodilla... aún no se sabe la verdad. Lo que sí se sabe es que nunca volvió al nivel top que tenía antes del 4 septiembre 2015, cuando se rompió los ligamentos cruzados, lo que le tuvo medio año lesionado. Hay un antes y un después.

Pero Fekir es un joya con talento puro. Hace dos años hizo una temporada fenomenal con el Lyon. Esto le valió el interés de los más grandes como el ya mencionado el Liverpool y hasta el Real Madrid.

Esta última temporada fue sin pena ni gloria, ni mala ni buena. Ni buena porque su liga fue liguilla. Un poco lesionado, un poco ausente, aunque presente, y poco determinante (9 goles y 7 asistencias). Ni mala porque fue el hombre de la Liga de Campeones. Fue decisivo contra el City y clasificó al Lyon contra el Donetsk en la ultima jornada de grupo. También fue el duodécimo hombre de Francia en Rusia. Creo que hay temporadas peores...

Y es que Nabil Fekir sigue siendo un jugador de clase internacional. En el Betis será la estrella. Clubes más grandes como el Valencia, el Arsenal o AC Milan tenían un ojo sobre él. Quizás hubieran sido clubes más cerca de su estatus.

Pero el fútbol reserva sorpresas. El Betis sigue creciendo cada año y lo demostraría con este fichaje estrella. Los verdiblancos pueden ser la gran sorpresa de la próxima Liga y regresar a Europa. A Fekir le gusta Europa. No lo veo dos años consecutivos sin jugar una de las dos competiciones europeas.

En 1999, el fichaje de Sonny Anderson procedente del Barcelona cambió la dimension del Lyon. Fekir en el Betis me recuerda a esto. Solo falta escribir la historia. Una historia llena de verde, un color prohibido en Lyon, ya que es el color del enemigo Saint-Étienne. En Sevilla, conocerá otro derbi y Fekir se vestirá de verde por primera vez... sólo escribir esto me pone la piel de gallina. Al final, ver a mi capitán con el color verde me duele mas que los ligeros 25 kilos. El 'robo' del verano.

Vincent Serrano es periodista de Lyon, con una trayectoria que le ha llevado a trabajar en medios como beIN Sports. También conoce bien el Betis y la ciudad de Sevilla pues recientemente ha realizado un reportaje sobre 'El Derbi más fraternal' con el proyecto Derby Explorer.