Este Betis sólo ficha campeones

Este Betis sólo ficha a campeones. El ritmo de llegada de caras nuevas a Heliópolis es tan tranquilo como ilusionante, debido al palmarés y a la proyección que tienen los futbolistas contratados por la nueva dirección deportiva que está comandada por José Miguel López Catalán y coordinada por Alexis Trujillo. Alfonso Pedraza, presentado oficialmente este lunes, y Dani Martín han llegado al club justo después de proclamarse campeones de Europa sub 21; el cordobés, además, ya lo había sido en categoría sub 19; un logro que conquistó Juanmi Jiménez hasta en dos ocasiones. Aunque para prestigio internacional, el de Nabil Fekir, quien el pasado verano conquistó con Francia el Mundial celebrado en Rusia.

Fekir

Nabil Fekir (Lyon, 18 de julio de 1993) es una de las mejores perlas salidas de la cantera del 'OL'. Su carrera ha sido meteórica y, en la 2014/2015, con sólo 21 años, fue elegido 'Mejor jugador joven del año' por la UNFP (Unión Nacional de Futbolistas Profesionales) y se estrenó con la absoluta 'Bleu', con la que en 2018 se convirtió en campeón del mundo, un logro por el que recibió la mayor condecoración civil del país galo: 'Caballero de la Legión de Honor Francesa'. El francés, a falta de oficialidad, será el tercer campeón mundial bético. Denilson lo consiguió en 2002 siendo verdiblanco y Pumpido (1986) y Fekir han llegado ya al club con ese prestigioso sello.

Pedraza y Dani Martín

Alfonso Pedraza (San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba, 9 de abril de 1996). Un trotamundos desde los 15 años que tuvo que emigrar de su tierra y que brilló en la cantera del Villarreal, lo que le valió para pasar por todas las categorías de la selección y para convertirse en doble campeón continental. La primera vez fue en categoría sub 19, en Grecia en el año 2015, y este verano ha unido a su palmarés el Europeo sub 21 celebrado en Italia, un torneo en el que ha compartido vestuario con Junior Firpo, con los canteranos verdiblancos Fabián Ruiz y Dani Ceballos y con su nuevo compañero en el vestuario del Benito Villamarín, el portero Dani Martín. El asturiano (Gijón, 8 de julio de 1998), que es internacional en categorías inferiores desde los 15 años, ha vestido la camiseta nacional con la sub 16, la sub 17, la sub 19 y la sub 20. La pasada temporada, además, fue elegido en el 'Once de Oro' de los premios anuales 'Fútbol Draft' y, por extensión, nombrado mejor guardameta joven de España.

Juanmi

Juanmi Jiménez (Coín, Málaga, 20 de mayo de 1993). El encargado de romper el hielo de los fichajes este curso también ostenta un trofeo continental en sus vitrinas. Y lo tiene por partida doble. El delantero ganó el Europeo sub 19 dos veces, en Rumania 2011 y Estonia 2012. Además, el que bigoleador más precoz de la historia de LaLiga (con un doblete en 2010 en un Málaga-Zaragoza, cuando sólo tenía 17 años y 115 días) vivió su debut con la absoluta el 31 de marzo de 2015, en Holanda, a las órdenes de Del Bosque. Regresar a la 'Roja' es su sueño.