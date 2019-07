ACTUALIZACIÓN: Fekir llegará a las 14:40 h a Sevilla, para firmar con el Betis

Pese a que su padre ha intentado jugar al despiste, Nabil Fekir va a aterrizar este lunes en Sevilla, para firmar por el Betis, según ha podido confirmar ED. En concreto, el talentoso atacante llegará a San Pablo a las 14:40 horas.

"Hay muchos clubes interasados en Nabil y aún no se ha decidido nada", había asegurado Mohamed Fekir a 20 Minutes. "Me quedaré en Argelia hasta el jueves, por lo que hasta entonces no sucederá nada", apostilló.

La propuesta del Betis, que presuntamente le haría ficha también a su hermano, Yassin, asciende a 24 millones de euros más un porcentaje generoso de una posible futura venta, según L'Equipe.