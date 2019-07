Y, ahora, con todo a por el 'nueve' titular

El Betis comienza a llamar a la puerta de varios delanteros de nivel con una doble intención: por un lado, estar preparado para ser capaz de reaccionar a cualquier tipo de escenario en el fichaje del 'nueve' titular -la prioridad máxima este verano- y, por otro, el de hacerse notar y que en el Espanyol le vean en constante movimiento; pues el objetivo número uno a día de hoy sigue siendo Borja Iglesias, por mucho que las posiciones de los clubes permanezcan inamovibles entre lo que uno exige y donde el otro está capacitado para llegar.

Con el 'Panda' a la espera de noticias, entrenándose con el conjunto perico y a dos días de afrontar la primera de sus tres previas de la Europa League, el Betis está comprobando con qué contexto se encontraría si finalmente tiene que renunciar a Borja y abrir una negociación formal por alguno de los nombres 'top' que hay en su lista.

En este sentido, la alternativa al gallego que cobra ahora más protagonismo es el goleador del Nápoles Arkadiusz Milik, un viejo deseo de la entidad heliopolitana, que ya intentó ficharle en anteriores ventanas.

Es más, en el pasado mercado invernal incluso llegó a alcanzar un principio de acuerdo con el joven ariete polaco (25 años) en el plano económico; pero no con el Nápoles. Ahora, visto que lo del 'Panda' se eterniza y que no se cerrará sin antes vender, han intentado reactivar la entente y han pedido precio a la entidad partenopea.

Todo movimiento aún muy incipiente, según ha podido saber ESTADIO, pero con cartas ya sobre la mesa. Milik tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021 y anotó en la pasada 18/19 20 goles en 47 citas oficiales y 34 en los tres años que lleva en el Nápoles; club al que llegó tras brillar en el Ajax (47 tantos y 21 asistencias en 75 encuentros), en el Górnik Zabrze, el Augsburgo y el Bayer Leverkusen.

Esa reciente gestión realizada por los rectores béticos ha sido algo más satisfactoria que la que hicieron hace poco por el madridista Mariano Díaz. Fuentes cercanas al hispano-dominicano confirmaron a este periódico que en las últimos días han recibido una llamada desde las oficinas de Heliópolis para preguntar por la situación del que fuera compañero de Nabil Fekir en el Lyon (formaron una dupla temible en la 17/18); pero hay clubes de primer nivel tras sus pasos y, si sale del Madrid, será por un precio desorbitado que le permita a los merengues rentar su repesca hace un año.

El portal web Muchodeporte, además, aporta sondeos por Nikola Kalinic (del Atlético) y un Christian Stuani que viene sonando con fuerza para Monterrey, club que también habría atado a Vincent Janssen (Tottenham).

El Watford no cede por 'Cucho'

Independiente a la llegada de un 'nueve' titular es el interés del Betis por el 'Cucho' Hernández. Rubi (coincidieron en el Huesca) dio el OK, pero el Watford no cede en su altas expectativas y sólo contempla hacer caja con un traspaso altísimo o cederle sin incluir opción de compra.