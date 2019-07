Guardado: "Valoro que me quieran renovar"

Andrés Guardado ha hecho un paréntesis en sus vacaciones para participar con el Betis en la minigira por México. Al internacional azteca le hacía mucha ilusión jugar estos partidos ante el Querétaro y el Puebla y los aficionados de su país le han reconocido su compromiso no sólo con el Betis, también con su país, donde es todo un referente.

Ante los 'Gallos' de Querétaro, Guardado salió tras el descanso y disputó media hora, antes de dejar su sitio en el campo, ante una sonora ovación, al nuevo fichaje verdiblanco, Nabil Fekir.

Tras ese encuentro, el 'Principito' atendió a los medios de comunicación y respondió, entre otros muchos asuntos, a las posibilidades de que continúe en el Betis más allá de 2020, año en el que se acaba su contrato.

El centrocampista reconoció que el Betis le ha presentado una propuesta de renovación que valora muy positivamente. "De las opciones que me das, está más cerca una renovación con el Betis que salir. Después uno nunca sabe, pero estoy muy agradecido al Betis y valoro que me quieran renovar. El simple hecho que me lo ofrezcan, con 32 años, para mí es un orgullo y me gana quererme quedar", admitió el jugador, que agradeció a Rubi la deferencia de concederle unos días más de vacaciones tras la gira por su país. "Vengo a cumplir con este compromiso en México y después me van a dar unos días más porque la temporada en Europa es muy larga y muy exigente. Quiero agradecerle a Rubi que me va a dar esos días. El cuerpo necesita descansar. Cuando hay que estar con tu equipo hay que estar".

Por último, Guardado se mostró muy conmovido por el recibimiento que le dio la grada de La Corregidora, donde la pasada madrugada se disputó el encuentro ante el Querétaro. "Contento, vengo de participaar en la Copa Oro, y eso nos lo agradece la gente. Ha sido muy ilusionante venir con mi equipo a jugar un partido en México", terminó.