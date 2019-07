La naturalidad de Junior para explicar unos tuits polémicos sobre Messi

Siempre se ha caracterizado Junior por su naturalidad cada vez que se pone delante de una grabadora. El lateral izquierdo del Betis no esquiva ningún asunto, por polémico que pueda resultar. Lo ha vuelto a demostrar en la entrevista con Mundo Deportivo, en la que le han preguntado por unos tuits que escribió cuando tenía 15 años y que estos días han salido a la luz.

Para el hispano-dominicano la explicación es sencilla. "Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños. También de aquella época ha salido algún tuit mío en que decía alguna burrada de Julia, que entonces era mi novia y que ahora es mi mujer y la madre de mi hija. Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional", comenta el internacional sub 21.

En aquellos tuits, escritos en 2012, Junior insultaba a la 'Pulga' y 'amenazaba' con lesionarlo ("yo creo que de una patada te partía las piernas to loco", escribió), aunque por entonces ni siquiera se le pasaba por la cabeza que podría compartir vestuario con él.

Llegado el caso, Junior no tendría problemas en pedir disculpas a Messi: "Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas", añade.

Por si quedaba alguna duda acerca de la admiración que siente por el argentino, Junior le otorga el Balón de Oro: "Es el mejor del mundo con diferencia, de eso no hay duda. Yo siempre lo digo cuando se habla del Balón de Oro: de entrada ya se lo tenían que dar a Messi y después crear un premio para el resto de mortales y a ver quién se lo merece más. Este año debe ganar otra vez el Balón de Oro".

Precisamente del Villamarín, Messi salió ovacionado: "Del partido aquel sólo puedo decir que yo no lo pude jugar por lesión y sufrí más que si hubiese estado en el césped. Recuerdo que llegamos igualados al final, pero entonces Leo se sacó un golazo, una picadita a Pau, y cuando vi que el balón entraba me levanté y me fui. Ya estaba todo dicho en el campo con ese gol. Por eso, no es extraño que la afición del Betis, que sabe mucho de fútbol, le dedicara esa ovación. Y este año, Messi tiene que volver a ganar el Balón de Oro. Fue 'pichichi' de la Liga, Bota de Oro y máximo goleador de la Champions. ¿Quién ha hecho más que él?", se pregunta.