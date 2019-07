Fekir y poco más en un Betis con hipoxia

El debut como titular de Nabil Fekir es la conclusión más positiva (prácticamente la única) que se puede extraer del último amistoso del Betis en tierras mexicanas, ante el Puebla, muy superior. La expedición verdiblanca regresará a Sevilla con la cara un poco colorada, como aquel que come por primera vez un jalapeño y trata de disimular que no sufre con el picor de su boca. Porque perder un encuentro en pretemporada es sólo eso, un boceto que no ha salido bien. Lo que importa es el dibujo final, pero eso no quita que duela hacer un tachón, como el propio Rubi admitió tras caer en la tanda de penaltis contra el Oporto para justificar su gesto contrariado.

Fekir aún necesita ganar fondo (apenas lleva una semana de trabajo) y conocer mejor a sus compañeros para poder asociarse, pero mientras que estuvo sobre el césped, suyas fueron las mejores acciones de un muy mal Betis.

Impreciso y precipitado, quería salir demasiado rápido al ataque y estiraba en exceso sus líneas. Con dos o tres pases seguidos, el Puebla cogía las espaldas de la defensa verdiblanca -sobre todo por los costados- y era capaz de generar ocasiones de claro peligro.

Rubi apostó por un 1-4-2-3-1 con libertad para que Joaquín, Fekir y Tello cambiasen sus sitios y con Juanmi de referencia; las bandas eran para Emerson y Junior, con las duplas Bartra-Sidnei y Guardado-Carvalho por el centro.

Sin embargo, los que volaban eran los del Club Puebla, que se pusieron por delante muy pronto. En el minuto 3, una buena recuperación y conducción de Angulo es continuada con una internada con pase atrás de Tabó y rematada por Gustavo Alustiza, que sentó a Joel con un bello amago y marcó a placer.

El 1-0 dio paso a un correcalles que sólo era rentable para los de casa, que se plantaban en tres cuartos de campo sin muchas complicaciones y llegaban una y otra vez ante Joel con claridad. Resbalones, controles fallidos, balones muy pasados... bien es cierto que el estado del césped era bastante irregular (seco, alto y con cierta ondulación), que futbolistas como Guardado o Fekir aún están sin ritmo y que los mexicanos están en plena competición y demostraron su buen estado físico con una feroz presión alta; pero, a priori, no hay una explicación aparante al baño que se llevó el Betis ante el decimosexto de la liga azteca.

La fatiga propia por tener que jugar a 2.200 metros de altitud (algunos jugadores lo pasaron mal para aclimatarse) es otro atenuante, pero lo cierto es que los visitantes estaban K.O.. Y, así, en el 13, cayó el segundo. Otro buen servicio de Tabó, esta vez desde la derecha lo cabeceó hacia su portería Emerson, con Alustiza listo ya para remachar.

No debió quedar conforme el veterano atacante, pues acto seguido lo intentó desde la frontal y puso a prueba a Joel.

Un pase picado de Joaquín que Juanmi no alcanzó por sólo unos centímetros y una internada de Fekir que el malagueño no pudo remachar parecían equilibrar las fuerzas, pero en la siguiente acción, la enésima internada por la izquierda y centro de Angulo lo cabeceó fuera, por muy poco, Alustiza, quien poco antes del descanso no pudo aprovechar, a puerta vacía, el despeje fallido de Marc Bartra.

Una acción individual del galo, que se fue de tres dentro del área y forzó un córner con su disparo, y un lanzamiento de falta directa suyo, pegada a la cepa del palo y que Vikonis despejó con apuros, fue lo único positivo en el primer acto. Es más, con un poco de puntería, el Puebla se habría ido con un tanteo de escándalo a su favor.

El segundo tiempo comenzó con una internada y remate fallido de Tello, pero sin grandes cambios en el guion. Al Betis le seguía costando mover la pelota. Los jugadores metían el pie por debajo para levantarlo y evitar que el césped lo frenase. Por su parte, el Puebla, sin mucho esfuerzo, era capaz de inquietar, cuanto menos. El carrusel de cambios, además, hizo que el ritmo de juego fuese aún menor y el partido estaba finiquitado mucho antes del pitido final.

Pedraza, Canales y Kaptoum entraron por Junior, Joaquín y Guardado y al cuarto de hora lo hizo Loren por Tello, con lo que Juanmi dejó el centro para caer al extremo izquierdo.

No duró mucho, pues en el 73' hubo otros seis cambios en el cuadro visitante: Javi García, Edgar, Barragán, Ismael, Camarasa y Raúl, con un cambio a una especie de 1-4-4-2 con Loren, que malgastó una oportunidad para hacer el del honor, y Raúl como principales referencias.

Las ganas de los jóvenes hicieron algo más vistoso el final de un partido en el que el Puebla ya se conformaba con brindar a los suyos una victoria ante un equipo de LaLiga como regalo por su 75 cumpleaños y el Betis se limitó a esperar el final.



Club Puebla: Vikonis, Angulo, Arreola, González, Zavala, Omar Fernandez, Zamora, Vidrio, Tabó, Alustiza y Cavallini. También jugaron: Chumacero, Lajud, Salinas, Noriega, G. Rodriguez y Marrugo.

Real Betis: Joel; Emerson (Barragán 73'), Bartra (Javi García 73'), Sidnei (Edgar 73'), Junior (Pedraza 46'); Tello (Loren 65'), William Carvalho (Ismael 73'), Guardado (Kaptoum 49'), Joaquín (Canales 46'), Fekir (Camarasa 73') y Juanmi (Raúl 73').

Árbitro: Alejandro Funk (argentino-mexicano). Amonestó a los locales Zavalas y Cavallini y a los visitantes Guardado y William Carvalho.

Goles: 1-0 (3') Alustiza; 2-0 (3') Emerson (propia puerta).

Incidencias: partido amistoso celebrado en el estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla de Zaragoza (México). El club local celebraba su 75 aniversario.