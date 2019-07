Boudebouz: "En España no tenía protagonismo"

Ryad Boudebouz ha vuelto a poner rumbo a la liga francesa. Una competición en la que destacó en su momento y que le sirvió para dar el salto al Real Betis y a LaLiga, donde su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. El ex bético ha concedido una entrevista al medio galo Le Progrès a su llegada al Saint-Etienne, su nuevo equipo.

El futbolista explicaba los principales motivos por los que no ha triunfado en España: "Soy un jugador al que le gustan las responsabilidades. En España no las tenía. En el momento que no puedo hacer lo que sé hacer, evidentemente que no soy el mismo jugador", afirmaba Ryad.

El propio atacante es consciente de que su rendimiento no ha sido el mismo desde que decidió abandonar el fútbol francés y probar suerte en la Península. Una decisión que le ha hecho aprender: "Desde que llegué no me siento igual. Si debo marcharme otra vez, prestaré atención a esto, claro", declaraba.

La pérdida de protagonismo del francés le hizo perder la confianza de Setién y salió cedido en el mercado de invierno rumbo a Vigo. En el Celta ha disputado toda la segunda vuelta sin un excesivo protagonismo.

El de Colmar volverá a coincidir en su nuevo club con el entrenador que le lanzó al estrellato tanto en el Bastia como en el Montpellier, Ghislain Printant: "En Bastia y Montpellier funcionó muy bien. El entrenador me conoce: soy muy cariñoso, necesito sentirme bien rodeado para brillar".

El equipo heliopolitano desembolsó en verano de 2017 siete millones de euros para hacerse con los servicios de Boudebouz, una cantidad que ha estado muy lejos de ser recuperada ya que la venta del futbolista se ha tasado en la mitad.