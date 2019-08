Joaquín: "Fekir es diferente, se ve en el toque"

Joaquín Sánchez es uno de los futbolistas que más atracción despiertan no sólo en el Betis, como se ha podido comprobar recientemente en la estancia bética en México, sino en toda LaLiga. La propia competición lo sabe y por eso explota la imagen del portuense, y un ejemplo de ello es el vídeo publicado por 'LaLiga World' en el que el futbolista repasa la actualidad de su equipo.

Empezando por el principio, es decir, el día que Joaquín y el Betis se conocieron. "Mi vida (lo que significa el Betis para él). Ha estado ligado siempre, desde que puse el primer pie en la ciudad deportiva. Todo lo que he vivido ha sido con el Betis", se sinceró Joaquín, añadiendo que "la alegría y la ilusión tienen que estar intactas": "Uno tiene que buscarla para estar con los compañeros, viajar€ Es fundamental, y encontrarte bien. Físicamente me encuentro bien y eso me hace poder competir. Si no fuera así, por mucha alegría que tuviera tendría que mirar para otro lado".

Desde luego, Joaquín es la alegría personificada, él lo sable y así lo explica. "Hay que mostrarse como eres, ser tú mismo. Soy una persona que le gusta estar contento, mostrarte tal y como eres. Si a la gente se ríe, si le sacas una sonrisa se agradece mucho. Es el mayor premio que me voy a llevar, sinceramente, el que la gente me muestre cariño en cualquier lado, salir de los campos aplaudido. Eso es muy difícil. Los compañeros me lo dicen. Es el cariño a una trayectoria y a lo que yo he podido dar con mi forma de ser y de jugar", dice Joaquín, que sólo tiene ojos para el presente: "No sé si soy futbolista, accionista, si voy a ser presidente, si voy a ser entrenador entrenador€ Me centro en lo que quiero seguir haciendo, que es sentirme importante dentro del vestuario. Quiero seguir siendo mi importante, dentro de mi rol, quiero jugar. Si estoy aquí es para jugar".

Destaca el gaditano como mejor momento como verdiblanco el ascenso en Jaén (00/01), habla de la cantera del Betis como "prodigiosa" y también tiene palabras para su nuevo técnico, Rubi: "Quiere mucha intensidad y ritmo. No quiere cambiar nada, al revés, quiere crecer mucho más con la filosofía que hay y sus conceptos. Se entrena mucho, con ritmo e intensidad. Es una base importante para el concepto que tiene".

Por último, el capitán del Betis da su impresión sobre el último recién llegado: "Fekir es un futbolista diferente, en los toques del balón se ve".